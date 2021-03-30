Ботоферму фінансували з території РФ через електронні гаманці санкційних платіжних систем.

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували роботу мережі ботоферм, які розповсюджували фейкову інформацію про Україну.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Зловмисники поширювали пости для дискредитації вакцинації та на підтримку терористичних організацій «Л/ДНР». Встановлено, що їх фінансували з території РФ через електронні гаманці санкційних платіжних систем.

Організатори схеми використовували сім-картки українських операторів мобільного зв’язку. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили і вилучили:

комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням;

Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзи;

кілька сотень сім-карток.

Незаконну схему організували четверо мешканців Хмельницького. Вони розмістили обладнання в орендованому приміщенні торговельного центру та за місцями проживання.

Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення.

Частину обладнання зловмисники використовували для заробітку на незаконній маршрутизації міжнародного телекомунікаційного трафіку.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.

Встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.

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Автор: Денис Прядко