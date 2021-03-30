Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували роботу мережі ботоферм, які розповсюджували фейкову інформацію про Україну.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.
Зловмисники поширювали пости для дискредитації вакцинації та на підтримку терористичних організацій «Л/ДНР». Встановлено, що їх фінансували з території РФ через електронні гаманці санкційних платіжних систем.
Організатори схеми використовували сім-картки українських операторів мобільного зв’язку. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили і вилучили:
- комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням;
- Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзи;
- кілька сотень сім-карток.
Незаконну схему організували четверо мешканців Хмельницького. Вони розмістили обладнання в орендованому приміщенні торговельного центру та за місцями проживання.
Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення.
Частину обладнання зловмисники використовували для заробітку на незаконній маршрутизації міжнародного телекомунікаційного трафіку.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.
Встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В СБУ відзвітували, з якими кіберзагрозами Україна зіштовхувалася протягом минулого року
- В Україні викрили транснаціональне угруповання хакерів (фото)
- СБУ заявляє про потужну DDOS-атаку на їхній сайт
- Хакери російських спецслужб атакували урядові ресурси України
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram