Вчені порівняли якість знімків старого телескопа і нового "Джеймс Вебб".

Новий знімок, опублікований NASA, показав, на що здатний телескоп "Джеймс Вебб". Деталізація його знімків в рази краще попередніх телескопів.

За даними вчених, всі чотири наукові прилади на космічному телескопі імені Джеймса Вебба досягли "ідеальної настройки" перед офіційним дебютом телескопа цього літа, повідомляє Science Alert.

"Я радий повідомити, що юстирування телескопа було завершено з продуктивністю навіть краще, ніж ми очікували", - сказав Майкл Макелвейн, науковий співробітник проекту космічного телескопа імені Джеймса Вебба.

Щоб проілюструвати готовність телескопа, NASA порівняло знімки "Джеймса Вебба" та MIRI, який вже знаходиться "на пенсії". Зображення MIRI показує розмиття семи зірок, розташованих у Великій Магеллановій Хмарі, а зображення "Вебба" тієї ж області фіксує зірки переднього плану в чітких деталях. НАСА називає це "безпрецедентною деталізацією".

Як повідомляється, в липні телескоп поділиться своїм першим набором наукових зображень.

Телескоп "Джеймс Вебб": що про нього відомо

25 грудня 2021 року НАСА запустило телескоп "Вебба" вартістю 10 мільярдів доларів США. Телескоп відправили в подорож на 1,5 мільйона кілометрів. Телескоп складається з 18 шестикутних дзеркальних сегментів, об'єднаних в одне велике дзеркало шириною 6,4 метра.

"Вебб" зможе показувати віддалені об'єкти, які в 100 разів слабкіше тих, які може побачити космічний телескоп Хаббла.

Телескоп був розроблений для спостереження за тьмяним світлом самих ранніх зірок у Всесвіті, вік яких становить близько 13,8 мільярдів років.

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