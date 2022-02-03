Комерційні космічні станції замінять МКС як місце для співпраці та наукових досліджень.

NASA має намір продовжити експлуатацію Міжнародної космічної станції до кінця 2030 року.

Як повідомляє CNN, після виведення з експлуатації МКС буде затоплена у віддаленій частині Тихого океану, відомій як Точка Немо.

Очікується, що Міжнародна космічна станція зійде з орбіти в січні 2031 року. МКС виконає маневрові рухи, які забезпечать "безпечний вхід в атмосферу Землі".

У NASA зазначили, що комерційні космічні станції замінять МКС як місце для співпраці та наукових досліджень.

"Приватний сектор технічно та фінансово здатний розробляти та експлуатувати комерційні напрямки на низькій орбіті за допомогою NASA. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися з приватним сектором набутими уроками та досвідом роботи, щоб допомогти їм розробити безпечні, надійні та економічні ефективні напрямки в космосі", - сказав директор програми NASA з розвитку комерційних польотів космічних апаратів Філ Макалістер.

Зазначається, що станція стала місцем постійної присутності людини у космосі. Від часу запуску на її борту побували понад 200 астронавтів із 19 різних країн.

За словами директора Міжнародної космічної станції в штаб-квартирі NASA Робін Гатенс, третє десятиліття існування МКС має стати для неї найпродуктивнішим в якості новаторської наукової платформи в області мікрогравітації.

"Ми з нетерпінням очікуємо максимізації віддачі від космічної станції до 2030 року, плануючи перехід до комерційних космічних напрямків, які будуть наступні", - зазначила Гатенс.

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Точка Немо: що відомо

Це умовна точка в Світовому океані, найвіддаленіша від будь-якого суходолу на Землі. Вона знаходиться в південній частині Тихого океану. Найближчим суходолом до неї є безлюдний острівець за 2688 кілометрів на північ, а найближчим заселеним - острів Пасхи. Інколи, найближчим заселеним людьми місцем до цієї точки опиняється Міжнародна космічна станція - усього лише в 400 кілометрах, щоправда, вгору.

Точка Немо слугує зоною сильних океанських течій, тому в цьому районі відсутня будь-яка фауна, крім деяких водних бактерій. З цієї причини багато космічних агенцій використовують цей район як зону для падіння космічних апаратів, термін експлуатації на орбіті яких добіг кінця.

Міжнародна космічна станція

МКС була побудована в 1998 році в рамках спільного проекту між Росією, США, Канадою, Японією та кількома країнами Європи і спочатку була розрахована на 15-річний термін служби. МКС важить орієнтовно 450 тонн і знаходиться на висоті близько 415 кілометрів. Станція здійснює 15,77 обертів за добу навколо Землі на середній швидкості 27,7 тис. км/год.

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