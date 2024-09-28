Археологи заявили, що сподіваються проаналізувати скелети в лабораторії, щоб визначити стать, вік на момент смерті та умови життя померлих.

Француз, який ремонтував свій підвал, виявив десятки середньовічних скелетів і 10 саркофагів. Археологи стверджують, що останки, виявлені в південному передмісті Парижа, можуть допомогти краще зрозуміти населення, яке проживало в цьому регіоні в ранньому Середньовіччі та в епоху Античності до цього.

Про існування кладовища раннього середньовіччя в цьому районі вже було відомо, і попередні розкопки виявили кілька гіпсових саркофагів, типових для пізніших середньовічних періодів, пише The Independent.

Археологи спустилися в підвал чоловіка і розкопали площу в 52 квадратні метри. Вони зазначили, що поховання були розташовані паралельними рядами, практика, яка, мабуть, зберігалася протягом семи століть використання кладовища, між 3 і 10 століттями нашої ери.

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Останні розкопки показали, що кладовище навіть старше, ніж вважалося раніше, а перші поховання датуються пізньою Античністю понад 1500 років тому.

Похоронна практика розвинулася до початку Середньовіччя близько 500 р. н. е., коли тіла ховали в гіпсових саркофагах. Ця практика була особливо поширена в Іль-де-Франс, де зовнішні стіни гробниць іноді прикрашали.

У підвалі жоден із саркофагів не був прикрашений, кажуть учені з Archeodunum, археологічного дослідницького центру, що допомагає Регіональній археологічній службі.

"Усі вони містять одного померлого, хоча зазвичай знаходять кілька", - кажуть вони, додаючи, що саркофаги були розміщені поруч віялом.

На гробницях не було ніяких спеціальних позначень, але одна була увінчана блоком з вирізаного і різьбленого м'якого каменю. Археологи заявили, що не впевнені в первісній формі блоку.

"Ми можемо розрізнити частину розетки, тоді як протилежна сторона - це латинський хрест і хрест, вписаний у коло. Ці мотиви регулярно присутні на гіпсових саркофагах і викликають асоціації з похоронною сферою, а також з орнаментами, які можуть з'являтися на фасадах християнських культових споруд", - пояснили вони.

Археологи заявили, що сподіваються проаналізувати скелети в лабораторії, щоб визначити стать, вік на момент смерті та умови життя померлих.

Науковці заявили, що подальші дослідження можуть допомогти "краще зрозуміти населення, яке проживало тут в Античності та Середні віки, а також зрозуміти еволюцію похоронних традицій у ці періоди".

Археологічні знахідки у Франції

Французькі студенти знайшли записку 200-річної давнини під час археологічних розкопок на півночі країни.

Студенти, вивчаючи залишки галльського села, натрапили на глиняну посудину, яка містила послання. Керівник розкопок Гійом Блондель розповів, що в глиняній посудині виявився скляний флакончик із запискою археолога, написаною 200 років тому.

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