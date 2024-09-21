Керівник розкопок Гійом Блондель розповів, у чому полягає її винятковість.

Французькі студенти знайшли записку 200-річної давності під час археологічних розкопок на півночі країни.

Студенти, вивчаючи залишки галльського села, натрапили на глиняну посудину, що містила послання, пише BILD. Керівник розкопок Гійом Блондель розповів, що в глиняній посудині опинився скляний флакончик із запискою археолога, написаною 200 років тому.

На прекрасно збереженому листку паперу було написано: "П. Ж. Фере, уродженець Дьєппа і член наукових товариств, провів тут розкопки в січні 1825 року. Він продовжує дослідження в цьому районі, відомому як Cité de Limes або Цезареве укріплення".

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Археолог написав, що 1825 року почав розкопки біля Дьєппа. Згаданий у записці П. Ж. Фере не був вигаданою особистістю. Блондель одразу впізнав його ім'я. "Це був абсолютно чарівний момент. Ми знали, що тут у минулому проводили розкопки, але знайти таке послання 200 років потому стало повною несподіванкою", - прокоментував він.

Як пояснив Блондель, річ у тім, що такі записки археологи залишають украй рідко: "Іноді трапляються такі капсули часу, залишені теслярами під час будівництва будинків. Але в археології це велика рідкість. Більшість археологів вважають за краще думати, що ніхто після них не прийде, оскільки вони і так уже зробили всю роботу".

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17 вересня стало відомо, що під час археологічних розкопок кургану недалеко від турецького Ізміра, було знайдено 8200-річну кам'яну ручку для сурми.

Курган уже розкрив деякі важливі сліди неолітичного віку і багато про ранніх поселенців у районі Ізміра. Наприклад, вони жили в окремих будинках з окремими системами дахів, на відміну від Чатал-Хююка в Середній Анатолії, де будинки будувалися поруч один з одним.

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