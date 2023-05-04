Microsoft оголосила про значне оновлення для свого ШІ.

Компанія Microsoft анонсувала низку нових фішок для свого чат-бота Bing, який за своїми можливостями схожий на хітовий ChatGPT та навіть в деяких моментах перевершує його. Крім того, відсьогодні його можуть випробувати всі охочі.

Найголовнішим нововведенням є функція, яка дозволяє виконувати завдання прямо в чаті з ботом без необхідності переходити на сторонні сайти. Наприклад, він зможе бронювати столики в ресторані, прикріплювати до відповідей фото і відео, а також запускати фільми за запитом, повідомляє The Verge.

Ще однією функцією, на яку чекали користувачі стала можливість зберігати історію чату між різними пристроями. А в майбутньому користувачі зможуть експортувати вміст чату в Твіттер або Word-документ. Тоді ж в Bing з'явиться і підтримка сторонніх плагінів.

Також Microsoft додала можливість спілкуватися з чат-ботом навіть під час "серфінгу" сайтів. У браузері Edge при переході по посиланню чат з Bing буде зрушуватися в праву бічну панель.

Наразі чат-бот Bing доступний всім охочим для тестування в браузері Edge. Пошукове вікно тепер розділене на дві частини: зліва – традиційне, з відповідями на пошуковий запит, праворуч – чат з відповіддю, згенерованим ШІ.

Водночас сам ChatGPT нещодавно оновився до мовної моделі GPT-4. Тепер нейромережа здатна розуміти не тільки текст, а й розпізнавати зображення – і може пояснити навіть значення мемів. Очікується, що GPT-5, яка вийде до кінця цього року, досягне раніше небаченого рівня ШІ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Opera випустила новий браузер з вбудованим ChatGPT і "розумними" вкладками. Вже цього року він замінить поточний веб-оглядач для ПК.

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