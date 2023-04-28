Додаток повністю безкоштовний, але працює тільки на смартфонах з iOS 16 та на комп'ютерах із macOS 13.

Для iOS-пристроїв вийшов новий додаток на базі ChatGPT. Він втілює "вірусного" чат-бота у вигляді віртуального персонажа – жінки, на ім'я Енні, з якою можна спілкуватися "віч-на-віч" в реальному часі у форматі відеодзвінка.

Утиліта під назвою Call Annie повністю безкоштовна, але працює тільки на смартфонах з iOS 16 і на комп'ютерах із macOS 13. Такі обмеження обумовлені "важким" алгоритмом перетворення тексту в візуальні ефекти в режимі реального часу.

Творці програми відзначають, що подібний формат спілкування з чат-ботом є більш зручним і швидким, ніж написання текстових запитів. Цифровий персонаж відповідає з мінімальною затримкою, так що темп бесіди не просідає. Однак її голос поки що звучить механічно.

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Енні, до речі, розуміє і українську мову (тобто, перекладає її англійською і обробляє), але відповідати може тільки англійською, італійською та іспанською. Завдяки цьому її можна використовувати як безкоштовний тренажер англійської.

Користувачі, які вже встигли випробувати додаток, поділились своїм досвідом, зазначивши, що відчуття розмови ніби з реальною людиною. Як це відбувається на ділі – дивіться нижче.

ChatGPT з моменту запуску на початку 2023 року викликав справжній ажіотаж у світі хай-тек. Цей чат-бот здатний легко і впевнено відповідати на найрізноманітніші питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а за швидкістю зростання обігнав навіть TikTok.

У середині березня чат-бот ChatGPT оновлено до мовної моделі GPT-4. Тепер нейромережа здатна розуміти не тільки текст, а й розпізнавати зображення – і може пояснити навіть Значення мемів. Очікується, що модель GPT-5, яка вийде до кінця року, досягне раніше небаченого рівня ШІ.

Раніше творці ChatGPT оголосили про старт програми винагород зі знаходження помилок в своєму чат-боті. Тим, кому вдасться виявити уразливості в роботі і недоліки ChatGPT, заплатять від 200 до 20 000 доларів.

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