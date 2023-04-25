Вже цього року він замінить звичайну версію Opera для ПК.

Команда Opera представила попередню версію браузера One – до кінця цього року він замінить поточний веб-оглядач для ПК. Його фішками стали автоматичне угруповання вкладок і вбудовані генеративні ШІ, включаючи ChatGPT.

Функція Tab Islands ("Острови вкладок") збирає всі вкладки по папках, допомагаючи не заплутатися в них і заощадити місце на моніторі. Наприклад, якщо ви шукаєте, куди поїхати у відпустку, то всі сайти і запити об'єднаються в "острівець", говориться на сайті Opera.

Також в оновленому браузері є бічна панель, в яку інтегровані різні сервіси для швидкого доступу: є розділ з месенджерами WhatsApp, Telegram та іншими, музичний зі Spotify, Apple Music, YouTube Music і Deezer, а також блок з генеративними ШІ: ChatGPT, AI Prompts і ChatSonic.

А ще в Opera One застосовується новий механізм рендеринга "складних" веб-сторінок та анімацій, що використовує ресурси відеокарти. Завдяки цьому, швидкість роботи й плавність браузера значно збільшилися.

Поки що для завантаження доступна тільки бета-версія для розробників (скачати можна тут). Повноцінний реліз відбудеться пізніше цього року.

Нагадаємо, раніше Microsoft Edge навчили покращувати якість старих відео за допомогою штучного інтелекту – тепер смішні відео з нульових можна "освіжити" до 4K. Але є нюанс: це працює тільки на комп'ютерах з топовими відеокартами від NVIDIA і AMD.

Також у браузері Microsoft тепер кожен охочий може створити картинку за допомогою нейромережі. Щоб скористатися функцією, досить просто натиснути на значок Image Creator в бічній панелі Edge і написати словами те, що ви хочете створити.

Раніше УНІАН відібрав п'ятірку корисних доповнень для Chrome і інших популярних браузерів, які точно знадобляться в 2023 році.

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