Модель вже використовується в пошуковій системі Bing від Microsoft.

"Розумний" чат-бот ChatGPT оновлено до мовної моделі GPT-4. Тепер нейромережа здатна розуміти не тільки текст, а й розпізнавати зображення – і може пояснити навіть значення мемів.

Крім того, оновлений ChatGPT ще швидше і краще виконує технічні завдання, в тому числі написання й правку коду. Ще ШІ-помічник навчився на відмінно складати складні іспити з математики та юриспруденції, говориться в анонсі на сайті.

Зазначається, що при простих запитах відмінності між версіями GPT-3.5 і GPT-4 можуть бути незначними. Різниця проявляється при складніших завданнях: наприклад, якщо користувач завантажить фотографію вмісту свого холодильника і коротко опише свої переваги, GPT-4 зможе підказати кілька рецептів.

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На створення GPT-4 у авторів пішло пів року. При цьому компанія-розробник OpenAI попередила, що нова версія системи зберегла ряд багів, що були помічені в попередніх версіях. Зокрема, мовна модель все ще може створювати вигаданий або агресивний текст.

Нова модель вже використовується пошукачем від Microsoft – Bing, – а також доступна користувачам ChatGPT Plus з щомісячною підпискою (20 доларів на місяць).

Все, що потрібно знати про ChatGPT: коротко

ChatGPT – це чат-бот, який за пару місяців існування викликав неабиякий ажіотаж у світі хай-тек. Він здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а за швидкістю зростання обігнав навіть TikTok.

На відміну від класичних пошукових систем, він не має заготовлених шаблонів, але навчений давати осмислені відповіді "на льоту". ChatGPT навчали за допомогою масиву текстів з інтернету та системи навчання з підкріпленням на основі зворотного зв'язку з людиною. Потім нейромережу переучували кілька разів, використовуючи її власні відповіді, щоб зробити їх більш точними та коректними.

На тлі своєї популярності ChatGPT встиг викликати чимало суперечок в мережі. Опитування показало, що деякі компанії вже замінюють співробітників ШІ-помічником, а популярне онлайн-видання Clarkesworld, що публікує любительські оповідання в жанрі Sci Fi, припинило прийом нових матеріалів від авторів через ChatGPT.

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