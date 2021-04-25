Вчені провели такий експеримент, щоб встановити, як люди зможуть адаптуватися до повної ізоляції і жити в подібних умовах.

Група з 15 французів заради експерименту прожила 40 днів у печері Ломбріс, яка знаходиться на заході країни.

Про це повідомляє BBC.

Вісім чоловіків і сім жінок у віці від 27 до 50 років взяли участь в експерименті Deep Time, де вони жили без телефонів, годинників і сонячного світла. Добровольці спали в наметах, виробляли власну електроенергію і не контактували із зовнішнім світом.

Електроенергію добровольці добували за допомогою велосипеда, а воду набирали з колодязя, який розташовувався на глибині 45 метрів під землею. Щоб структурувати свій день, їм довелося покладатися на свої біологічні годинники та цикли сну.

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Вчені провели такий експеримент, щоб встановити, як люди зможуть адаптуватися до повної ізоляції і жити в подібних умовах.

"Наше майбутнє на цій планеті буде змінюватися. Ми повинні навчитися краще розуміти, як наш мозок здатний пристосовуватися незалежно від ситуації", - сказав керівник проекту Крістіан Клот.

Одна з добровольців, 33-річна Марина Лансон, сказала, що експеримент «був схожий на паузу» в житті.

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Автор: Денис Прядко