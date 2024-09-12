Така експедиція відбулася на чолі з мільярдером Джаредом Айзекманом.

Американський мільярдер Джаред Айзекман став першою людиною, яка взяла участь у приватному виході у відкритий космос, що вважається одним з найнебезпечніших видів діяльності астронавта на орбіті, пише Sky News.

Перші зображення, які були показані зсередини капсули Dragon, продемонстрували, що екіпаж з чотирьох осіб готується до історичної події - вони обмінялися ударами кулаків один з одним. Першим з капсули вийшов Джаред Айзекман.

Після відкриття люка нагрудна камера показала його підйом через вузький отвір, а потім чудові кадри показали вихід у відкритий космос під оплески з центру управління польотами на мисі Канаверал у Флориді.

"Це чудово", - наголосив він, коли вийшов з космічного корабля у вакуум космосу за сотні миль від Землі.

Протягом всього часу він тримав руку або ногу прикріпленою до капсули, згинаючи руки та ноги, аби перевірити, як тримається новий скафандр.

"Демонстрація гучного зв'язку дуже схожа на тренажер, з точки зору фіксації ніг", - зауважив він, випробовуючи свій скафандр.

Відомо, що крім мільярдера, до складу екіпажу увійшли непрофесійні астронавти, а саме підполковник у відставці ВПС США Скотт Потіт і дві співробітниці SpaceX - Сара Гілліс і Анна Менон.

Разом з Айзекманом у відкритий космос вийшла Сара Гілліс, інші двоє астронавтів залишилися всередині, проте теж у скафандрах, адже вся капсула була розгерметизована.

Що відомо про історичну місію Polaris Dawn

Як писав УНІАН, компанія SpaceX успішно запустила корабель Crew Dragon, на борту якого перебувають чотири астронавти у межах історичної місії Polaris Dawn. Айзекман разом з інженерами SpaceX та колишнім пілотом винищувачів ВПС США Thunderbird, стартували на світанку на борту ракети SpaceX Falcon 9 з Флориди.

Також повідомлялось, що пасажири планують вийти за межі Міжнародної космічної станції - на висоту 1400 кілометрів, що перевершить рекорд обльоту Землі, який було встановлено під час проєкту NASA "Джеміні" у 1966 році.

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