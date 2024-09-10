У межах місії астронавти планують вийти за межі Міжнародної космічної станції.

Компанія SpaceX успішно запустила корабель Crew Dragon, на борту якого перебувають чотири астронавти у межах історичної місії Polaris Dawn. Американський мільярдер Джаред Айзекман планує здійснити перший приватний вихід у відкритий космос і полетіти далі, ніж будь-хто з часів польотів NASA "Аполлон" на Місяць, пише Associated Press.

Якщо все піде за планом, то це буде перший випадок, коли приватні особи здійснять вихід у відкритий космос, проте вони не будуть ризикувати виходити за межі капсули.

"Вихід у відкритий космос, який вважається однією з найризикованіших частин космічних польотів, був винятково справою професійних астронавтів, відколи колишній Радянський Союз відкрив люк у 1965 році, а за ним і США. Сьогодні вони регулярно здійснюються на Міжнародній космічній станції", - нагадали у виданні. Відео дня

Відомо, що Айзекман разом з інженерами SpaceX та колишнім пілотом винищувачів ВПС США Thunderbird, стартували на світанку на борту ракети SpaceX Falcon 9 з Флориди. Вихід у відкритий космос запланований на четвер, в середині п'ятиденного польоту.

Однак спершу пасажири планують вийти за межі Міжнародної космічної станції - на висоту 1400 кілометрів, що перевершить рекорд обльоту Землі, який було встановлено під час проєкту NASA "Джеміні" у 1966 році.

"Ми міцно обіймаємо вас із землі. Нехай ви увійдете в історію і повернетеся додому живими і неушкодженими", - зазначив по радіо директор запуску Френк Мессіна після того, як екіпаж досягнув орбіти.

"Ми не вирушили б у цю подорож, якби всі 14 000 співробітників SpaceX і всі інші не підтримували нас", - відповів Айзекман.

Зазначається, що ключовою метою операції є перевірка нового скафандра SpaceX для виходу у відкритий космос, який візуально схожий на знайомий чорно-білий костюм компанії, який одягається тільки всередині космічного корабля.

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