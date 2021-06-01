За словами науковців, це - міражі, схожі на ті, які можна побачити над розпеченим асфальтом автошляхів або пісками пустелі.

Українські науковці полярної експедиції зафіксували незвичне явище біля станції "Академік Вернадський": велетенські айсберги та острови, які "зависли" в повітрі над поверхнею океану.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр на сторінці в Facebook.

Як зазначають полярники, це міражі. Такі ж, які можна побачити над розпеченим асфальтом автошляхів або пісками пустелі.

"Однак над водою океану такий міраж трапляється виключно в полярних регіонах, і найчастіше саме довкола Антарктиди, адже тут холодне повітря з континенту має змогу виходити на відносно теплий, не скований кригою океан", - йдеться в повідомленні.

Науковці пояснюють, що на відміну від пустельних (чи асфальтних) міражів, які формуються внаслідок нагріву поверхні Сонцем, в Антарктиці необхідний контраст температури підтримується внаслідок накопиченого за літо тепла океану. Тож тут міражі можуть не відступати днями, а то й тижнями.

"Добре все ж таки, що летючі айсберги це лише міраж, бо інакше, крім перегортання пінгвінів, нашим полярникам довелося б відганяти від станції ще й величезні шматки криги", - додають полярники.

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Що таке міражі і як вони утворюються

Через аномальне заломлення світла в атмосфері, окрім предметів у їхньому дійсному положенні, з'являються також їхні уявні зображення. Вони є результатом внутрішнього відбиття предметів в атмосфері. Тонкий прошарок гарячого повітря "залипає" над поверхнею, не встигаючи підійматись і перемішуватись - він діє, як криве дзеркало, іноді навіть наближуючи далекі предмети.

Горизонт, який бачить спостерігач у цей час, є умовним, він лежить нижче справжнього. Чим більше контраст температури над океаном, тим нижче буде розташований умовний горизонт і утвориться товстіша смуга міражу. А помітно рваний край горизонту зумовлює турбулентність, що виникає на межі шарів теплого і холодного повітря, яка, своєю чергою, визначається швидкістю вітру і висотою хвилі океану.

"До речі, легенда про летючий корабель скоріш за все теж базується саме на явищі міражу", - зазначають науковці.

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Автор: Олександр Топчій