Українські полярники на станції "Академік Вернадський" стали свідками рідкісної події: двоє горбатих китів припливли прямо до берегів острову Галіндез, на якому розташована станція.
"Це досить велика рідкість, адже зазвичай для зустрічі з китами учасники експедицій виходять у море на човнах. А тут зимівники побачили велетенських тварин просто з вікон їдальні, під час сніданку", - повідомляє у Facebook Національний антарктичний науковий центр.
Спеціалістам вдалося сфотографувати хвостовий плавник одного з горбачів. На цих плавниках кити мають унікальний візерунок. Він, неначе відбиток пальця у людини, дозволяє ідентифікувати кожну тварину.
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""Ловити" на фото хвостові малюнки – один з напрямів роботи біологів на нашій станції. Потім ці світлини стають частиною великого каталогу (як жартують науковці: "китового Фейсбуку"), порівняння якого з іншими базами дозволить суттєво уточнити шляхи міграцій і структуру популяцій китів", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що горбачі є найчисленнішими китами в районі Антарктичного півострова. Їхня середня вага – 30 тонн, а довжина 13,5-14,5 метрів.
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