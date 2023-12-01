Фахівці попереджають про можливість відключення радіо та Інтернету. а також полярних сяйвах не тільки на полюсах, але і в середніх широтах.

Сьогодні, 1 грудня, в деяких частинах світу ймовірні проблеми з радіо, Інтернетом і GPS, оскільки очікується, що Землю никрають відразу кілька магнітних бур.

Шторм також може призвести до того, що сьогодні вражаючі полярні сяйва поширяться в середні широти, передає Іndependent.

"За прогнозами, шторм охопить Землю до полудня 1 грудня... очікуйте, що полярні сяйва досягнуть глибоко середніх широт. Ймовірні проблеми з прийомом аматорського радіозв'язку і GPS, особливо на нічній стороні Землі", - попереджають вчені.

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Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США та інші синоптики вже передбачили, що три сонячні бурі прямують до Землі, причому вони ймовірно, зіллються, що призведе до більш сильних порушень магнітного поля.

Як повідомляється, два сонячні спалахи вже прямують до нашої планети, проте третя більш швидка і потужна, тому вона зіллється з попередніми. Це спричинить магнітну бурю рівня G3 на нашій планеті.

Магнітні бурі - що важливо знати

Магнітні бурі на Землі відбуваються в результаті сонячних бур. Це потужні енергетичні вибухи, що виходять від Сонця, містять четвертий стан матерії - плазму і іонізовану матерію.

Відомо, що сонячні бурі заважають магнітному полю землі і завдають шкоди електричним мережам, виводять з ладу супутники і в деяких випадках порушують підключення до Інтернету.

Інтенсивність подібних бур позначається буквою G, за якою йде число від 1 до 5, де 1 означає найменшу подію, а 5 - найекстремальнішу. Шторми G3, які очікуються сьогодні, є сильними явищами, які можуть спричинити проблеми з переривчастою супутниковою навігацією та низькочастотною радіонавігацією.

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