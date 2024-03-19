На Сонці зафіксували два спалахи, спрямовані в бік нашої планети.

Найближчими днями на Землі очікується магнітна буря через два спалахи на Сонці. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, 17 березня приблизно о 01:00 за Гринвічем (03:00 за Києвом - УНІАН) на Сонці почалося виверження, яке призвело до двох викидів корональної маси.

Перший викид був спрямований на південний схід, а другий - на південний захід. "Ці викиди були проаналізовані як спрямовані на Землю і, як очікується, прийдуть окремо після полудня 20 березня і на початку 21 березня", - повідомили синоптики Центру прогнозування космічної погоди (SWPC).

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За прогнозами, геомагнітне поле Землі очікується спокійним 18 і 19 березня та в першій половині 20 березня. У другій же половині 20 березня ймовірні періоди активних умов і магнітна буря класу G1.

Як повідомляється, під час магнітної бурі такого класу можливі слабкі коливання в електромережах, незначний вплив на роботу супутників і полярні сяйва.

Як магнітні бу рі впливають на людину

Деякі дослідження припускають, що магнітні бурі можуть посилювати симптоми мігрені, безсоння, а також впливати на емоційний стан, спричиняючи стомлюваність і дратівливість у деяких людей. Однак точні механізми і ступінь впливу магнітних бур на людину до кінця не вивчені, і це питання залишається предметом подальших досліджень.

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