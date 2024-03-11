Під час спалаху стався викид корональної маси.

Потужний сонячний спалах класу M стався на Сонці. Через це на Землі очікується магнітна буря.

Як повідомляє The Watchers, спалах M7,4 стався в активній області Сонця 10 березня. Подія почалася о 12:00 UTC (14:00 за Києвом - УНІАН) і закінчилася о 12:20 (14:20 за Києвом - УНІАН).

Спалах був пов'язаний із радіовипромінюванням типу II. За даними видання, це вказує на те, що також стався викид корональної маси.

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Крім того спостерігався радіосплеск, який може спричинити перешкоди для чутливих приймачів, включно з радарами, GPS і супутниковим зв'язком.

Як повідомляється, регіон, де стався спалах, не спрямований на Землю, проте частина виверження все ж може досягти нашої планети.

Магнітні бу рі - що варто знати

Магнітні бурі спричиняють потоки заряджених частинок, що виходять від Сонця. Вони можуть чинити значний вплив на Землю. Унаслідок взаємодії з магнітосферою планети, вони здатні викликати приголомшливі світлові явища в полярних областях, звані північними і південними сяйвами.

Однак, крім естетичного аспекту, магнітні бурі також можуть впливати на технічні системи. Наприклад, вони можуть викликати збої в роботі супутників, а також вплинути на електричні мережі, створюючи геомагнітні збурення. Це особливо актуально для регіонів близьких до полярних кіл.

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