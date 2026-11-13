Дві планети максимально зблизяться на небі: коли можна побачити це рідкісне явище

Марс і Юпітер перебуватимуть достатньо близько один до одного, щоб їх можна було одночасно побачити в полі зору бінокля.

В понеділок, 16 листопада, Марс і Юпітер опиняться зовсім поруч на небі, утворивши перед світанком яскраву пару в сузір'ї Лева, повідомляє Space.com.

Видання поділилося, що найбільшого видимого зближення планети досягнуть о 04:04 16 листопада за київським часом.

Вони зійдуть над східним горизонтом близько опівночі, а потім поступово будуть підійматися вище. З цієї причини найкращі умови для спостереження будуть у передранкові години.

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Вказується, що точний час сходу Марса і Юпітера для конкретного місця спостереження можна перевірити за допомогою інструмента відстеження нічного неба на сайті Time and Date.

Прогнозується, що Юпітер буде найяскравішим із цієї пари. Він буде розташований трохи більше ніж за один градус від червонуватого Марса. Також поруч буде сяяти яскрава зірка Регул. Разом вони утворять фігуру, схожу на перевернутий знак питання, окресливши голову Лева в однойменному сузір'ї.

Видання зазначило, що Марс і Юпітер перебуватимуть достатньо близько один до одного, щоб їх можна було одночасно побачити в полі зору бінокля з 10-кратним збільшенням і діаметром об'єктивів 50 мм.

Протягом наступних тижнів планети поступово віддалятимуться одна від одної. За даними, наступного разу настільки близько на небі вони опиняться лише через два з половиною роки - в липні 2029-го, коли зблизяться в сузір'ї Діви.

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