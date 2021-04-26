Під час польоту вертоліт перевищив показники, які продемонстрував під час тестування на Землі.

Вертоліт Ingenuity, який прибув на Марс на борту планетоходу Perseverance, під час третього польоту 25 квітня встановив рекорд за швидкістю і відстанню.

Читайте такожIngenuity злетів: на Марсі запустили перший в історії позаземний вертоліт (відео)Як повідомляє NASA, вертоліт перевищив показники, які він продемонстрував під час тестування на Землі.

Безпілотник під час третього випробувального польоту подолав відстань 50 м, це прирівнюється до більшої частини довжини футбольного поля.

Крім того, Ingenuity показав швидкість польоту – 2 м/с і піднявся він на висоту 5 м над поверхнею Марсу, як і під час попереднього польоту. Під час польоту оператори перевірили відеокамери та програмне забезпечення вертольота.

Після встановленого рекорду команда Ingenuity Mars Helicopter планує через кілька днів четвертий політ.

Місія Perseverance на Марсі

Марсохід NASA під назвою Perseverance покинув Землю 30 липня 2020 року. 18 лютого 2021 року здійснив успішну посадку в 45-кілометровий кратер Езеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.

19 лютого ровер Рerseverance надіслав на Землю перші фото, а 22 лютого – перше відео з Марса.

19 квітня Ingenuity здійснив перший політ на Марсі.

22 квітня марсохід NASA вперше в історії отримав кисень з атмосфери Червоної планети.

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Автор: Ірина Погоріла