Механіка чи автомат: яка коробка передач повільно 'відключає' ваш мозок

Японський нейробіолог дійшов висновку, що керування автомобілем із механічною коробкою передач активніше залучає ділянки мозку, пов'язані з пам'яттю, увагою та прийняттям рішень.

Керування автомобілем із механічною коробкою передач може не лише приносити більше задоволення водіям, а й позитивно впливати на роботу мозку. Японський нейробіолог дійшов висновку, що постійне перемикання передач активізує ділянки мозку, відповідальні за пам'ять, увагу та ухвалення рішень. Про це повідомляє Best Car Web із посиланням на дослідження професора Університету Тохоку Рюти Кавасіми.

За словами дослідника, під час керування автомобілем із "механікою" водій одночасно оцінює дорожню ситуацію, натискає зчеплення, обирає передачу та контролює роботу педалі газу.

Саме така координація дій активує префронтальну кору головного мозку – ділянку, яка відповідає за концентрацію уваги, пам'ять і прийняття рішень.

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На думку Кавасіми, така постійна розумова активність є своєрідним тренуванням для мозку, особливо в умовах старіння населення.

Дослідник вважає, що регулярне залучення цих нейронних процесів може допомагати підтримувати когнітивні функції, тоді як керування автомобілем з автоматичною коробкою передач потребує значно менше розумових зусиль.

Автоматична коробка робить водіння менш напруженим

Автори зазначають, що автоматична трансмісія не вимагає від водія постійної координації кількох дій одночасно.

Саме тому поїздки на автомобілях з "автоматом" є менш виснажливими для мозку. Водночас це означає і менше когнітивне навантаження порівняно з механічною коробкою передач.

"Механіка" стрімко зникає

Попри можливі переваги для мозку, автомобілі з механічною коробкою передач стають дедалі рідкіснішими. За даними Best Car Web, у Японії на них припадає лише 1–2% продажів нових автомобілів.

Більшість популярних моделей, зокрема Toyota Corolla та Honda Civic, нині доступні лише з автоматичними трансмісіями через використання гібридних силових установок. Механічна коробка передач переважно зберігається лише у спортивних модифікаціях або найдоступніших компактних автомобілях.

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