Для Microsoft ця покупка стане другою за вартістю в історії.

Компанія Microsoft домовилася про покупку розробника програмного забезпечення в сфері розпізнавання мови і штучного інтелекту Nuance Communications Inc.

Читайте такожMicrosoft тестує сервіс xСloud для браузераЯк повідомляє CNBC з посиланням на власні джерела, сторони вже підписали угоду, а офіційно про неї може бути оголошено вже сьогодні. Вартість покупки оцінюється в $16 млрд.

Nuance спеціалізується на створенні інструментів для розпізнавання і транскрибування мови під час візитів до лікаря, дзвінків в службу підтримки клієнтів і голосової пошти. Компанія була заснована в 1992 році, зараз її штат налічує понад 7 тис. співробітників. За підсумками четвертого кварталу 2020 року оозробник домігся виручки в $346 млн і чистого прибутку в розмірі $7 млн, передає kommersant.

Microsoft і Nuance вже не один рік є партнерами, в тому числі і в медичній сфері. Для Microsoft ця покупка стане другою за вартістю в історії. Найбільшим придбанням для IT-корпорації досі залишається покупка LinkedIn в 2016 році за $27 млрд.

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Автор: Ірина Погоріла