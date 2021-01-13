По прибуттю дегустатори порівняють вино з "космічною" витримкою і земне.

З Міжнародної космічної станції відправили на Землю вантаж, серед якого і пляшки з вином.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Як повідомляється, на орбіті вина пробули майже рік. На МКС їх привезли в рамках експерименту французької компанії, яка вирішила дослідити, як алкогольний напій визріває в умовах мікрогравітації.

Частину врожаю залишили на Землі, а частину передали на МКС. По прибуттю пляшки відкриють і влаштують дегустацію, щоб порівняти земні і космічні екземпляри.

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Автор: УНІАН