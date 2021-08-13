На станції "Академік Вернадський" сфотографували рідкісні сочевицеподібні хмари.

Українські полярники на станції "Академік Вернадський" стали свідками рідкісного явища - зафіксували в небі над горами як ніколи багато сочевицеподібних хмар.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Як повідомляється, це овальні хмари, витягнуті по горизонталі, з рівними чітко окресленими краями. Вони мають яскравий білий колір, іноді з різнокольоровим сяянням.

"За формою ці хмари нагадують сочевицю, мигдаль або навіть сигари. Полярники також жартують, що – це антарктичний НЛО, адже вони схожі на літаючі тарілки", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що сочевицеподібні хмари найчастіше "живуть" на висоті від 2 км до 4 км в полярних регіонах і до 8 км у теплих широтах. Вони належать до родини висококупчастих хмар, які самі по собі ніяк не впливають на зміну погоди та вкрай рідко дають опади. Однак їхня поява зазвичай "віщує" майбутнє погіршення погоди, зокрема, наближення холодного атмосферного фронту або переміщення холодних повітряних мас з віддалених районів.

Нагадаємо, раніше українські полярники зафіксували в Антарктиді незвичне явище: велетенські айсберги та острови, які "зависли" в повітрі над поверхнею океану. Як зазначають полярники, це міражі. Такі ж, які можна побачити над розпеченим асфальтом автошляхів або пісками пустелі.

Автор: Катерина Лиманська