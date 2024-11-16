Наразі такий чат-бот доступний лише для вчених NASA.

NASA разом з Microsoft створять чат-бот зі штучним інтелектом, який полегшить доступ до наукових даних про Землю та їхнє розуміння. Інструмент матиме назву Earth Copilot та зможе відповідати на різні питання про нашу планету, пише The Verge.

Для того, аби створити такий чат-бот, NASA інтегрує штучний інтелект у своє сховище даних, завдяки чому Earth Copilot буде посилатися на цю інформацію, відповідаючи, наприклад, на такі запитання:

"Яким був вплив урагану Ян на острові Санібел?";

"Як пандемія COVID-19 вплинула на якість повітря в США?".

Таким чином Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору хоче спростити доступ до наукових даних із запуском Earth Copilot, адже людям, які не є вченими та дослідниками, складно розуміти та отримувати таку інформацію від бази даних NASA.

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"Для багатьох пошук і вилучення інформації вимагає навігації по технічних інтерфейсах, розуміння форматів даних і освоєння тонкощів геопросторового аналізу - спеціалізованих навичок, якими володіють дуже мало нетехнічних користувачів. ШІ може спростити цей процес, скоротивши час на отримання інформації з даних про Землю до декількох секунд", - наголосив корпоративний віцепрезидент Microsoft з питань охорони здоров'я та державного сектору Тайлер Брайсон.

Поки що чат-бот Earth Copilot доступний лише для вчених NASA, які оцінюють його можливості.

"Потім вони вивчать можливість його інтеграції в платформу візуалізації, дослідження та аналізу даних NASA (VEDA), яка вже пропонує доступ до деяких даних агентства", - додали у виданні.

Дослідження космосу - останні новини

Як писав УНІАН, NASA планує розпочати пошук чужих планет з 2027 року. Таким чином дослідники мають намір запустити новий космічний телескоп, який може бачити в 100 разів більше, ніж космічний телескоп Хаббл.

Також раніше вчені помітили один із об'єктів, який обертається найшвидше у Всесвіті. Йдеться про нейтронну зірку, яка є частиною "подвійної рентгенівської зоряної системи" під назвою "4U 1820-30" і розташована в сузір'ї Стрільця у напрямку до центру нашої галактики.

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