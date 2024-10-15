Europa Clipper є одним з найбільш амбітних проектів NASA останніх десятиліть.

14 жовтня ракета-носій Falcon Heavy від компанії SpaceX успішно запустила автоматичний міжпланетний зонд Europa Clipper, який відправився до Європи – супутника Юпітера. Про це повідомляє офіційний сайт NASA.

Europa Clipper є досить великим апаратом, який важить більше 6000 кг. Вартість місії оцінюють у більш ніж 5 млрд доларів, що робить її однією з найдорожчих наукових місій NASA за останні роки.

Згідно з планом, Europa Clipper буде досліджувати Європу щодо її здатності підтримувати життя.

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Поверхня цього супутника складається з льоду і є однією з найбільш гладких у Сонячній системі.

Аналіз поверхні призвів до появи теорії, згідно з якою під нею розташовується великий водяний океан, в якому можуть знаходитись мікроскопічні живі організми.

Передбачається, що Europa Clipper зможе зібрати достатньо інформації для того, щоб визначити місце посадки апарату в складі наступної місії до супутника.

Апаратура зонду дозволить визначити розподіл і хімічний склад основних сполук в підлідному океані.

Зазначимо також, що запуск Europa Clipper став черговим великим успіхом для компанії SpaceX Ілона Маска, адже ракета Falcon Heavy – відносно новий носій, перший старт якого здійснили у 2018 році.

Це найбільш потужна ракета компанії SpaceX з тих, які були введені в експлуатацію.

Компанія SpaceX – останні новини

Вже скоро Falcon Heavy, як і більш масову Falcon 9, може замінити ще більш потужна ракета-носій від SpaceX. Мова йде про надважку космічну систему Starship.

УНІАН нагадує, нещодавно компанія Маска уперше успішно спіймала прискорювач Starship, наблизивши тим самим подорож на Червону планету (саме для цього і почали свого часу розробляти Starship).

Раніше Ілон Маск розкрив грандіозні плани щодо колонізації Марса. За його словами, SpaceX планує запустити близько п'яти безпілотних місій Starship на Марс за два роки.

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