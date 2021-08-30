За словами дослідників, нова ділянка суші біля узбережжя Гренландії з'явилася внаслідок зсуву пакового льоду.

Науковці виявили новий острів біля узбережжя Гренландії, який, за їхніми словами, є найпівнічнішою точкою суші у світі.

Дослідники вважають, що острів утворився внаслідок зсуву пакового льоду, пише The Guardian. Нову ділянку суші знайшли випадково.

"Ми не збиралися відкривати новий острів. Ми просто пішли туди, щоб збирати зразки", - розповів керівник дослідницького центру арктичної станції у Гренландії Мортен Раш.

Спочатку науковці думали, що перебувають на Оодааці - гравійно-муловому барі на північний схід від Гренландії, відкритому данцями у 1978 році, що претендує на звання найпівнічнішої точки Землі. Однак згодом під час перевірки точного місця розташування стало зрозуміло, що дослідники відвідали якийсь інший острів, розташований у 780 метрах на північний захід.

Читайте такожУкраїна шукає полярників для нової антарктичної експедиції, зарплата - понад 50 тисяч гривеньНовий острів невеликий - близько 30 метрів у діаметрі. Він складається з морського мулу, а також морени - ґрунту і скель, залишених рухомими льодовиками. Команда відкривачів хотіла б, щоб він називався "Qeqertaq Avannarleq", що в перекладі з гренландської означає "найпівнічніший острів".

За словами науковців, хоча новий острів оголився через зміщення пакових льодів, його поява не є наслідком глобального потепління, яке призвело до скорочення льодовикового покриву Гренландії. На північ від Гренландії розташовані одні з найтовстіших полярних морських льодів, хоча їх товщина влітку тепер становить два-три метри в порівнянні, наприклад, з чотирма метрами в 1978 році.

Офіційно новий острів можна буде вважати справді островом, якщо він залишатиметься над рівнем моря під час припливу. Однак деякі науковці у відкритті не сумніваються.

"Він відповідає критеріям острова. Зараз це найпівнічніша земля у світі", - зазначив професор Рене Форсберг з Національного космічного інституту Данського технічного університету.

Водночас, за його словами, такі острови часто з'являються і зникають.

В останні десятиліття кілька американських експедицій в цьому районі вже шукали найпівнічніший острів у світі. У 2007 році експедиція Денніса Шмітта виявила неподалік схожий.

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Автор: Катерина Комолова