Вода може становити до 30% маси знайденої планети.

Астрономи представили результати досліджень багатопланетної системи L 98-59, розташованої у 35 світлових роках від Сонця. Зокрема, їм вдалося знайти в ній "планету-океан" з великими запасами води.

Стаття про це опублікована в журналі Astronomy & Astrophysics. Про неї також повідомляє Європейська південна обсерваторія.

"Група астрономів, що працює на дуже великому телескопі Європейської південної обсерваторії (VLT ESO) в Чилі, досліджувала систему планет навколо сусідньої зірки L 98-59, схожих на планети внутрішньої Сонячної системи. Серед них виявлені: планета з масою вдвічі менше маси Венери - найлегша з усіх екзопланет, відкритих методом вимірювання променевих швидкостей, "планета-океан" і планета, яка, можливо, лежить в "зоні проживання", - йдеться в повідомленні.

За допомогою телескопа ESO VLT науковці встановили, що в атмосферах або в надрах трьох із цих планет, можливо, є вода. Дві планети системи L 98-59, розташовані ближче до зірки, ймовірно, сухі: якщо там і є вода, то її дуже мало. Проте на третій планеті - L 98-59d - вода може становити до 30% маси.

Крім того, науковці припускають, що планета, розташована в зоні проживання, можливо, має атмосферу, яка захищає і підтримує на ній розвиток життя.

Зазначається, що отримані результати - важливий крок у пошуках життя на землеподібних планетах поза Сонячною системою. Дослідники сподіваються продовжити вивчення цієї планетної системи з новим Космічним телескопом Джеймса Вебба (JWST) NASA/ESA/CSA, запуск якого планується, і споруджуваним в чилійській пустелі Атакама Надзвичайно Великим телескопом ESO (ELT).

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Автор: Катерина Комолова