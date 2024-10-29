Зміни також важливі для виготовлення протиотрут від отрути змій.

Дослідники витратили багато років на те, щоб виявити, що насправді королівська кобра має чотири окремі види, а не один.

Ці змії (Ophiophagus hannah) мешкають у більшій частині Азії, від Індії та Китаю до Філіппін і Зондських островів. Королівські кобри - найдовші отруйні змії у світі, які можуть досягати 5,6 метрів у довжину, пише IFLScience.

Підказки про те, що це можуть бути різні види, з'явилися через велику кількість відмінностей у зовнішньому вигляді між популяціями в цих країнах. Незважаючи на це, королівська кобра класифікувалася як єдиний, але дуже мінливий вид із 1836 року.

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У 2021 році провідний дослідник Гоурі Шанкар і його колеги виявили, що в чотирьох різних популяціях королівських кобр у всьому ареалі їхнього проживання існують генетичні відмінності. Нове дослідження виявило відмінності як у фізичних характеристиках змій, так і у візерунках смуг, виявлених на їхній лусці. Вивчивши 153 зразки, включно з п'ятьма зразками скелета, група провела морфологічний і генетичний аналізи. Автори у своїй новій статті, опублікованій у European Journal of Taxonomy, зазначили:

"Дорослі особини з популяції Лусона, на відміну від молодих, не мають будь-яких помітних блідих смуг. У дорослих особин O. salvatana смуги у дорослих особин слабкі та ледь помітні, що створює плямистий вигляд, який майже не має смуг. O. hannah, показує меншу кількість смуг порівняно з O. bungarus, у якого їх набагато більше".

Чотири види були названі північною королівською коброю (Ophiophagus hannah), королівською коброю Сунда (Ophiophagus bungarus), королівською коброю Західних Гат (Ophiophagus kaalinga) та королівською коброю Лусон (Ophiophagus salvatana), яка трапляється тільки на острові Лусон на півночі Філіппін.

"Ми сподіваємося, що їхній статус як унікальних регіональних представників знакового роду надихне місцеве населення дивитись на них з гордістю, як це вже відбувається в деяких місцях (наприклад, Карнатака, Індія), а не з огидою та страхом", - наголошують науковці.

Зокрема, набагато менші ареали, що належать O. kaalinga та O. salvatana, можуть опинитися під загрозою через зміну клімату, руйнацію середовища існування або стихійні лиха.

Зміни також важливі і для виготовлення протиотрут від отрути змій. Наразі існує лише одна протиотрута для королівської кобри, але дослідники припускають, що можна було б зробити ще три, щоб краще протидіяти ефектам усіх варіацій отрут кожного виду.

Новини про отруйних тварин

Отрута - один із найдавніших і найефективніших видів зброї тваринного світу, що забезпечує істот ефективним засобом нападу або захисту. Вважається, що павукова отрута, наприклад, утворилася з одного білка 375 мільйонів років тому, тоді як зміїна отрута вперше з'явилася 60-80 мільйонів років тому.

Приблизно 15% тварин є отруйними - від медуз розміром із ніготь до велетенських ящірок і змій. Видання Live Science назвало 32 найотруйніші істоти на Землі.

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