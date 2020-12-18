Компанія EaseUS випустила нову версію програми для відновлення даних з різних носіїв, таких як жорсткий диск, твердотільний накопичувач або наприклад звичайна флеш карта пам'яті. Але як працює відновлення і видалення даних?

При видаленні або переміщенні файлів з SD карти або наприклад жорсткого диска, файли не видаляються назавжди, вони лише спочатку позначаються системою, як віддалені або переміщені. Навіть після форматування носія і навіть після того як ви почали записувати нову інформацію, частина старої все одно можна буде відновити. У такій ситуації потрібно діяти швидко і відразу, тому що чим раніше ви почнете відновлення тим більше гарантії що нові файли не будуть записані на носій і тим самим не перезапишуть і без того видалені файли.

Для знаходження і відновлення таких файлів нам знадобиться спеціальна програма EaseUS Data Recovery Wizard Free / Pro. Відразу варто відзначити, що виробник дуже добре зарекомендував себе на ринку програмного забезпечення та має багаторічний досвід роботи з різними носіями даних і їх відновленням. Програма поставляється в двох варіантах, в безкоштовному і платному, так звана Pro-версія. У безкоштовної версії вам доступно відновлення даних з будь-яких носіїв, але розмір даних обмежений до 500 Мб. Для того, щоб збільшити обмеження до 2 Гб, потрібно через програму, у верхньому правому куті, скористатися функцією поділитися в соціальних мережах.

Завантажити програму EaseUS Data Recovery Wizard можна за цим посиланням https://easeus.com/datarecoverywizard/free-data-recovery-software.htm . Процес установки стандартний і не відрізняється від установки аналогічних програм. Все просто і інтуїтивно зрозуміло.

Виробник ПО має на своєму сайті офіційну інструкцію, як відновити видалені файли на ПК з Windows, інструкція доступна за цим посиланням https://easeus.com/datarecoverywizard/recover-deleted-files.htm

Початковий інтерфейс програми відразу ж відображає все накопичувачі в системі.

Накопичувач "Canon" це карта пам'яті фотоапарата, з нею ми сьогодні і будемо працювати. Програма без проблем визначила два різних M.2 SSD NVME накопичувача на шині PCI Express, від сумісного і гігабайт розміром в 500 Гб і два жорсткі диски.

Крім вибору накопичувача є можливість вибрати місце розташування де повинен проводитись пошук, наприклад, це може бути робочий стіл.

Було зроблено два знімка, на карту пам'яті фотоапарата, один знімок був видалений, а другий був вирізаний.

Віддалений знімок:

Вирізаний знімок:

Після запуску сканування і пошуку віддалених файлів, можна під час сканування відкривати різні папки і дивитися що і де було знайдено даною програмою.

Після завершення сканування або його скасування, програма сортує файли по їх типам і створює дерево каталогів для більш зручного переміщення по папкам.

Після вибору видаленого і вирізаного файлу, можна отримати передперегляд цього файлу прямо в інтерфейсі програми.

Як можна побачити на скріншоті, після подвійного кліка по одному з файлів, відкривається вікно попереднього перегляду обраного Вами, усі 4 фотографії, які були сфотографовані, видалені або вирізані були знайдені програмою.

Видно, що другий файл, який був вирізаний, так само доступний для попереднього перегляду.

Після вибору файлів або цілого каталогу, можна почати відновлення. При відновленні, програма радить вибирати той накопичувач на якому спочатку не зберігалися вилучені файли. Це пов'язано з тим, що при відновленні на той же накопичувач, де і були видалені файли, ви можете частково перезаписати старі файли, для відновлення, новими і тим самим скоротіть шанс вдалого відновлення файлів.

Відновлення пройшло успішно, файли відкриваються.

Так само, програма EaseUS Data Recovery Wizard вміє відновлювати файли після форматування і повертати файли з віддалених розділів і патрицій.

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Автор: УНІАН