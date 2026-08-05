Вчені знайшли скам'янілість віком 245 мільйонів: чим вона унікальна

Це відкриття надає рідкісну можливість дослідити як зовнішню анатомію, так і внутрішні органи ранньої морської рептилії.

Виявлена в Китаї, який створив магніт вагою 582 тонни, скам’янілість дала вченим рідкісну можливість зазирнути всередину морської рептилії, що жила близько 245 мільйонів років тому. Про це пише Daily Galaxy.

Окрім майже повного скелета, у зразку збереглася значна частина травної системи, що робить його найдавнішим із відомих скам’янілостей рептилій із практично неушкодженим травним трактом.

Зазначається, що це відкриття надає унікальну можливість вивчити як зовнішню анатомію, так і внутрішні органи ранньої морської рептилії. Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, присвячене Austronaga minuta, невеликому виду з довгою шиєю, виняткова збереженість скам’янілостей якого дозволила виявити деталі, що майже ніколи не зустрічаються у скам’янілостях тріасового періоду.

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У дослідженні взяли участь вчені з Китаю, Європи та США, зокрема палеонтолог доктор Стефан Шпікман із Державного музею природної історії Штутгарта та Університету Хоенхайма. Вони зазначають, що скам’янілість не лише документує анатомію однієї тварини, а й допомагає з’ясувати, як деякі рептилії адаптувалися до життя в океані після еволюції на суші.

Рання морська рептилія з дивовижними адаптаціями

Скам’янілість Austronaga minuta майже повна і має довжину близько 60 сантиметрів. Незважаючи на відносно невеликі розміри, у рептилії були незвично довгі шия та хвіст, що надавало їй характерного зовнішнього вигляду серед морських рептилій, відомих із тріасового періоду.

Вчені виявили, що тварина вже була добре пристосована до водного способу життя. Її довгий хвіст забезпечував рух у воді, а подовжені, схожі на плавники передні кінцівки забезпечували керування та стійкість. Задні кінцівки були значно редуковані й мало сприяли плаванню.

Цікаво, що одне з найнесподіваніших відкриттів стосується його еволюційних зв’язків. Хоча форма його тіла нагадує форму морських рептилій, таких як іхтіозаври та мозазаври, Austronaga належить до іншої гілки генеалогічного дерева рептилій. Він тісно пов’язаний із ранніми архозаврами - групою, яка згодом дала початок динозаврам і крокодилам. Доктор Шпікман заявив, що вчені загалом вважали, що ранні архозаври демонстрували лише обмежену адаптацію до морського середовища. Він пояснив:

"Відкриття Аустронаги показує, що ранні представники цієї лінії вже виробили складні адаптації до життя в океанах, порівнянні з адаптаціями інших, більш відомих груп викопних морських рептилій".

Стародавні органи збереглися всередині скам’янілості

Як зазначалося в дослідженні, найбільш примітною особливістю зразка була його прихована грудна клітка. Темна ділянка між ребрами виявилася залишками значною мірою збереженої травної системи після того, як вчені дослідили її за допомогою сучасних аналітичних методів.

Зазначається, що, використовуючи ультрафіолетову фотографію та мас-спектрометрію, дослідницька група ідентифікувала кілька внутрішніх органів, зокрема великий мішкоподібний шлунок, печінку, в якій досі збереглися сліди гемоглобіну, та довгу травну трубку, що відповідає тонкому та товстому кишечнику.

Головний автор дослідження, доктор Вей Ван з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології в Пекіні, заявив, що внутрішня анатомія рептилії виявилася набагато менш спеціалізованою, ніж її скелет. Хоча її тіло явно пристосувалося до ефективного плавання, її травна система залишалася відносно простою за будовою. Він додав:

"Загальна будова свідчить про те, що травна система Аустронагі була відносно простою за структурою. Ця скам’янілість є найдавнішим відомим прикладом практично повної травної системи у рептилій".

Кишечник, що змінив еволюцію

Важливо, що збережені органи також дають нові підказки щодо еволюції архозаврів. Сьогодні і птахи, і крокодили мають шлунок, розділений на дві камери. У Аустронагі, навпаки, був лише один шлунковий відсік.

Нік Фрейзер із Національних музеїв Шотландії зазначив, що це вказує на те, що найдавніші архозаври, ймовірно, мали набагато простіший шлунок, а більш спеціалізована двокамерна структура розвинулася пізніше.

Він зазначив, що у Аустронаги був короткий, простий травний тракт, схожий на ті, що зустрічаються у сучасних рибоїдних рептилій. Разом із збереженим скелетом ці внутрішні органи дають одне з найясніших на сьогодні уявлень про біологію ранньої морської рептилії.

Скам’янілість зараз зберігається в Пекіні, де вона сприяє поточним дослідженням різноманітності рептилій, що населяли моря тріасового періоду.

Новини археології

Раніше археологи виявили в печері Інкая на північному заході Туреччини, де казкове селище із замками перетворилося на місто-привид, свідчення присутності людини, що датуються 86 000 років тому.

На цьому місці також було знайдено сотні крем'яних знарядь, які дають змогу уявити, як люди середнього палеоліту використовували місцеві ресурси.

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