Хакатон проходив з 14 по 22 Листопада.

Переможці хакатону Cinema Challenge Hackathon, присвяченого створенню технологій для онлайн-кінотеатрів, отримали понад 1 млн 400 тис. грн призових від Національного онлайн-кінотеатру sweet.tv.

Про це сказано в прес-релізі за підсумками проведеного з 14 по 22 листопада хакатону.

"Понад 1 млн 400 тис. грн отримали переможці Cinema Challenge Hackathon - першого в Україні хакатону, присвяченого створенню технологій для розвитку українського Netflix", - сказано у повідомленні.

Зокрема, переможці хакатону визначалися в трьох напрямках: розробка рекомендаційної системи для фільмів в онлайн-кінотеатрах, розробка рекомендаційної системи для ТВ-програм в онлайн-кінотеатрах і розробка власних ідей, які відповідають тематиці Cinema Challenge Hackathon.

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Переможцями в першому напрямку стали команди AfterParty(1 місце - 280 тис. грн/10 тис. дол.) і Too much recsys experience(2 місце - 140 тис. грн/5 тис. дол.).

У другій категорії перемогли команда Magic City(1 місце - 280 тис. грн/10 тис. дол.) і Микита Мелентьєв (2 місце - 140 тис.грн/5 тис. дол.).

У третьому напрямку перемогли команда "Галичина" з комплексним рішенням, яке допомагає створити вдома атмосферу кінотеатру (1 місце – 280 тис.грн/10 тис. дол.) і команда Sweet Kids, яка створила дитячий інтерактивний розвиваючий кабінет (2 місце – 140 тис.грн/5 тис. дол.).

Ініціаторами події стали Національний онлайн-кінотеатр sweet.tv разом з компанією з впровадження інновацій We_Challenge за підтримки Міністерства цифрової трансформації.

До фіналу увійшла 51 команда і понад 100 індивідуальних учасників.

"Всього для участі в хакатоні зареєструвалося 1 500 IT-фахівців. З них було відібрано близько 500 учасників з 66 міст",- сказано у прес-релізі.

Директор sweet.tv Олександр Резунов наголосив, що такі заходи необхідні для розвитку онлайн-кінотеатрів в Україні.

"Нам важливо розвивати Cinema Tech в Україні, адже ми впевнені, що завдяки новим технологіям україномовний та український контент стане популярнішим", - сказав він.

Довідка УНІАН.sweet.tv - національний онлайн-кінотеатр з доступом до українського національного та преміального HD-телебачення.

We_Challenge - компанія інноваційних трансформацій, яка з 2013 року займається реалізацією корпоративних акселераторів і хакатонів (Intel, Vodafone, Raiffeisen Bank Aval, International Bank of Azerbaijan та ін.); відкриттям науково-дослідних центрів (R&D); побудовою маркетингових комунікацій в IT-галузі.

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Автор: УНІАН