1 квітня Twitter офіційно відключив додаток Periscope.
"Ось і воно. Наше прощання. Сьогодні останній день, коли додаток Periscope буде доступний. Ми залишаємо вас з нашою вдячністю всім творцям контенту і глядачам, які робили співтовариство Perisope яскравішим. Ми сподіваємося побачити вас усіх у прямому ефірі в Twitter", - повідомила команда проекту напередодні.
Читайте такожКористувачі Periscope за місяць переглянули тисячу років відеоконтентуПро плани Twitter закрити Periscope стало відомо у грудні 2020 року. Тепер додаток Periscope видалено з магазинів, а більшість його основних функцій доступні у Twitter Live.
У Periscope також уточнили, що посилання на існуючі публічні трансляції залишаться як і раніше активними, записи можна буде переглядати у веб-версії.
This is it. Our final goodbye. Today is the last day the Periscope app will be available.— Periscope (@PeriscopeCo) March 31, 2021
We leave you with our gratitude for all the creators and viewers who brighten the Periscope community. We hope to see you all live on Twitter.
💜 pic.twitter.com/fRbYdEYInf
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