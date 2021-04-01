Посилання на існуючі публічні трансляції залишаться як і раніше активними.

1 квітня Twitter офіційно відключив додаток Periscope.

"Ось і воно. Наше прощання. Сьогодні останній день, коли додаток Periscope буде доступний. Ми залишаємо вас з нашою вдячністю всім творцям контенту і глядачам, які робили співтовариство Perisope яскравішим. Ми сподіваємося побачити вас усіх у прямому ефірі в Twitter", - повідомила команда проекту напередодні.

Читайте такожКористувачі Periscope за місяць переглянули тисячу років відеоконтентуПро плани Twitter закрити Periscope стало відомо у грудні 2020 року. Тепер додаток Periscope видалено з магазинів, а більшість його основних функцій доступні у Twitter Live.

У Periscope також уточнили, що посилання на існуючі публічні трансляції залишаться як і раніше активними, записи можна буде переглядати у веб-версії.

This is it. Our final goodbye. Today is the last day the Periscope app will be available.



We leave you with our gratitude for all the creators and viewers who brighten the Periscope community. We hope to see you all live on Twitter.



💜 pic.twitter.com/fRbYdEYInf — Periscope (@PeriscopeCo) March 31, 2021

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова