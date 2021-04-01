Про плани Twitter закрити Periscope стало відомо в грудні 2020 року / ua.depositphotos.com

1 квітня Twitter офіційно відключив додаток Periscope.

"Ось і воно. Наше прощання. Сьогодні останній день, коли додаток Periscope буде доступний. Ми залишаємо вас з нашою вдячністю всім творцям контенту і глядачам, які робили співтовариство Perisope яскравішим. Ми сподіваємося побачити вас усіх у прямому ефірі в Twitter", - повідомила команда проекту напередодні.

Читайте такожКористувачі Periscope за місяць переглянули тисячу років відеоконтентуПро плани Twitter закрити Periscope стало відомо у грудні 2020 року. Тепер додаток Periscope видалено з магазинів, а більшість його основних функцій доступні у Twitter Live.

У Periscope також уточнили, що посилання на існуючі публічні трансляції залишаться як і раніше активними, записи можна буде переглядати у веб-версії.

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Автор: Катерина Комолова