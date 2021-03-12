Користувачів просять якнайшвидше надати свою податкову інформацію щодо доходів від переглядів у США.

Компанія Google почне стягувати податки з доходів на YouTube, отриманих від переглядів користувачами із США.

«Починаючи з червня 2021 року, компанія Google почне утримувати податки США з доходів, які автори отримують від глядачів у цій країні. У зв'язку з цим просимо вас якнайшвидше надати свою податкову інформацію щодо доходів у США в обліковому записі AdSense. ... Усі автори YouTube, що монетизують свій контент, повинні надати податкову інформацію незалежно від країни проживання», — йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, Google збирається утримувати податок на дохід від переглядів оголошень, підписок YouTube Premium, суперчату, супернаклейок і спонсорства.

Читайте такожРада хоче зобов'язати Google, Microsoft і Netflix платити ПДВ в УкраїніРозмір податкової ставки для авторів, що мешкають за межами США й надішлють свою податкову інформацію, варіюється від 0 до 30% від доходу, отриманого від американських глядачів. Сума залежить від того, чи укладена між країною автора і США угода про уникнення подвійного оподаткування.

Якщо користувачі не нададуть інформацію про ці доходи до 31 травня 2021 року, Google стягуватиме податок на дохід за найвищою ставкою. Така ставка залежатиме від країни проживання автора та типу облікового запису AdSense:

для облікових записів компанії ставка податку за умовчанням складатиме 30% від доходів у США, якщо отримувач платежів не є резидентом цієї країни, а компанії на території США сплачуватимуть 24% від загальних доходів у всіх країнах;

для особистих облікових записів утримуватиметься податок у розмірі 24% із загального доходу в усіх країнах.

Автори-резиденти США, які нададуть дійсну податкову інформацію, не сплачуватимуть податок.

Податкову інформацію слід оновлювати кожні 3 роки.

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Автор: Катерина Комолова