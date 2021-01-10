Це оновлення торішньої моделі Galaxy Chromebook, що дебютувала на CES 2020 і запам'яталася яскравим помаранчевим кольором.

Компанія Samsung представила преміальний надтонкий хромбук класу 2-в-1 Samsung Galaxy Chromebook 2, створений за програмою Intel Project Athena.

Про це повідомляє ITC.ua.

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Це оновлення торішньої моделі Galaxy Chromebook, що дебютувала на CES 2020 і запам'яталася яскравим помаранчевим кольором.

Нова модель відрізняється оновленим дизайном - в основний колір тепер пофарбований весь корпус, включаючи бічні грані (клавіатурний блок моделі другого покоління залишився нейтрально-чорним).

Також новинка отримала поліпшені характеристики та вирізняється в першу чергу екраном - Samsung Galaxy Chromebook 2 став першим хромбуком з екраном QLED діагоналлю 13,3 дюйма. В цьому випадку застосовується сенсорна панель роздільною здатністю 1920х1080 пікселів, тоді торішня модель оснащувалася екраном OLED 4K UHD. Крім підтримки введення пальцями для роботи з екраном можна використовувати стилус USI Pen (Universal Stylus Initiative) з розпізнаванням 4096 рівнів сили натискання.

Оснащення Galaxy Chromebook 2 також включає стереофонічні гучномовці сумарною потужністю 10 Вт з підтримкою функції Smart AMP, слот для карт microSD, адаптери Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.0, веб-камеру 720p і парочку портів USB.

Ємністю акумулятора Galaxy Chromebook 2 становить 45,5 Вт·год, чого має бути достатньо для 14 годин автономної роботи. Товщина корпусу становить всього 13,9 мм, Маса — 1220 грамів.

Базова версія ноутбука побудована на базі енергоефективного 15-ватного Intel Celeron 5205u (2 ядра/2 потоки, 1,9 ГГц) з 4 ГБ ОЗУ і 64 ГБ флеш-пам'яті — позитивним моментом тут є доступна ціна в 550 доларів, тоді як оригінальна модель Galaxy Chromebook коштувала мінімум 1000 доларів. За доплату в 150 доларів можна отримати версію з більш продуктивним чіпом Intel Core i3 10110u (2 ядра/4 потоки, 2,1/4,1 ГГц), 8 ГБ ОЗУ і 128 ГБ флеш-пам'яті.

Новинка

9 грудня 2020 року в мережу потрапили короткі тизер-ролики з офіційних рекламних матеріалів Samsung, що демонструють фінальний дизайн прийдешніх флагманських смартфонів серії Galaxy S21.

Також повідомлялося, що в січні 2021 року буде анонсована флагманська серія Galaxy S21, яка отримає підтримку стилуса S Pen.

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Автор: Олена Коваленко