У січні буде анонсована флагманська серія Galaxy S21, яка отримає підтримку стилуса S Pen.

У лінійці смартфонів Samsung у 2021 році відбудуться істотні зміни. У січні буде анонсована флагманська серія Galaxy S21, яка отримає підтримку стилуса S Pen.

Про це повідомляє Gsmarena.com.

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Як пише видання, флагманською серією другого півріччя стане не лінійка Note, а складаний смартфон Galaxy Z Fold3. Окрім того, на зміну нинішньому складеному смартфону Galaxy Z Flip прийде більш доступна модель. Передбачається, що наступна версія в цій серії отримає процесор середнього рівня і стане найдоступнішим серед складних смартфонів.

За даними Galaxy Club, майбутній моделі Galaxy Z Flip буде присвоєно модельний номер SM-F720F, хоча буква F означає, що зазначена модель є міжнародним варіантом, відсутність букви B також дає зрозуміти, що ця нова модель не буде підтримувати зв'язок 5G.

Підтримка тільки зв'язку 4G є ознакою того, що нова версія Samsung Galaxy Z Flip3 буде позиціюватися нижче, ніж попередник, який використовував чіпсети серії Snapdragon 800. Навіть з урахуванням того, що мова йде про "складаний смартфон середнього рівня", поки що важко припустити його приблизну ціну. Модель Samsung Galaxy Z Flip спочатку оцінювалася в $1449, а модель Z Fold2 – $1999.

Новинка

9 грудня 2020 року в Мережу потрапили короткі тизер-ролики з офіційних рекламних матеріалів Samsung, що демонструють фінальний дизайн прийдешніх флагманських смартфонів серії Galaxy S21, які представлять вже в наступному місяці.

Онлайн-Захід Samsung Unpacked, де покажуть Samsung Galaxy S21, 21 Plus і 21 Ultra, а також нові TWS-навушники Galaxy buds Pro, як очікується, пройде 14 січня, а їх фактичні продажі почнуться 29 січня. Все що відомо на даний момент про флагманську лінійку смартфонів Galaxy S21 можна дізнатися з нашого попереднього матеріалу.

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Автор: УНІАН