Корабель X-37B може провести роки на орбіті Землі.

США збираються запустити загадковий космічний літак на орбіту Землі в рамках місії космічних сил, який повинен буде провести роки в космосі.

Як пише Independent, ракета SpaceX Falcon Heavy повинна стартувати з Космічного центру Кеннеді у Флориді в понеділок о 20:14 за східним часом (03:14 у вівторок за Києвом) і доставить секретний космічний літак X-37B у його сьомий політ.

Космічні сили США не розкрили подробиць про те, що літак буде робити на орбіті. За даними Космічних сил США, остання місія переслідує "широкий спектр випробувань і експериментів". Вони включають "роботу над новими орбітальними режимами, експерименти з технологіями обізнаності про космічну сферу та дослідження радіаційного впливу на матеріали НАСА".

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Це буде 92-й запуск SpaceX на орбіту в 2023 році, ще вісім заплановано до кінця року.

Дата повернення X-37B залишається невідомою, як і його висота після виходу на орбіту, хоча передбачається, що це може бути його найвищий і найдовший політ на сьогоднішній день.

З моменту свого першого польоту в 2010 році корабель, побудований компанією Boeing, провів у космосі близько 10 років за шість польотів.

Місії Х37-В - що відомо

Цей безпілотний міні-шаттл почав свої місії в 2010 році, фактично він був платформою для "експериментального корисного вантажу", з яким проводили досліди на орбіті.

П'яту місію апарат завершив наприкінці 2019 року, він пробув на орбіті 780 днів, що на 240 більше, ніж було заплановано спочатку.

З останньої, шостої місії X-37B повернувся на Землю в листопаді 2022 року після більш ніж 900 днів на орбіті.

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