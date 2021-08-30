На поверхню супутника Землі планують доставити техніку для здійснення наукових досліджень.

Українсько-британська компанія Spacebit планує у 2022 році здійснити свою першу місію на Місяць, під час якої на поверхню супутника Землі буде доставлено техніку для проведення наукових досліджень.

Про це під час прес-конференції заявив засновник і генеральний директор Spacebit Павло Танасюк, передає кореспондент УНІАН.

"Ми це будемо робити не одні, ми це будемо робити з низкою підприємств України, а також зі світовими партнерами. Ми летимо за програмою NASA Clips разом з компанією Astrobotic Technology. Запуск буде виконувати компаній ULA. Це буде не тільки перша місія для України, а й перша місія для Америки за довгі роки", – сказав він.

Читайте такожІлон Маск уточнивши нову дату польоту на місяцьЗа словами Танасюка, під час місії, серед іншого, буде досліджений рівень радіації на Місяці.

"Ці наукові інструменти, які ми відправляємо, – камера, сенсори радіації, вони виготовляються безпосередньо на території України, вони тестуються українськими інженерами й будуть потім протестовані українськими заводами, такими як "Меридіан" і КБ "Південне", – додав він.

Нагадаємо, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України оприлюднило для проведення консультацій з громадськістю проект Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки.

Державне космічне агентство України в рамках реалізації нової космічної програми планує запустити в космос сім супутників.

Крім того, цього року Україна планує запустити супутник "Січ-2-1".

Автор: Дмитро Шварц