NASA розраховує здійснити висадку астронавтів на Місяць у 2024 році.

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) успішно випробувало двигуни на ракеті Space Launch System (SLS) для місій американських астронавтів на Місяць у 2024 році в рамках проекту «Артеміда».

Читайте такожМарсохід Perseverance зняв на поверхні Червоної планети "пилового диявола" (відео)Про це пише Reuters.

Випробування центрального блоку ракети проводили взимку. При цьому їх довелося завершити раніше запланованого терміну - трохи більше ніж через хвилину після запалювання двигунів, автоматика їх відключила.

Нові випробування ракети для польоту на Місяць: подробиці

Цього разу під час випробування NASA змоделювало запуск двигунів основного етапу ракети Space Launch System, закріпленої у вежі космічного центру імені Джона Стенніса в штаті Міссісіпі.

Чотири двигуни пропрацювали 8 хвилин випробувань та заповнили все навколо хмарами білого диму. Після відключення співробітники NASA зааплодували в прямому ефірі.

Аерокосмічні фірми вважають, що управління провело успішне випробування двигунів ракети, побудованої для місії компанією Boeing.

🚀 Today, the @NASA_SLS core stage that will power our @NASAArtemis I mission to the Moon successfully completed its Green Run hot fire test. If data looks good, its next stop is @NASAKennedy to be assembled with the other rocket elements. Here’s a recap: https://t.co/QpYSIQq4oxpic.twitter.com/aLmEkS9pbA — NASA (@NASA) March 18, 2021

Політ на місяць: програма «Артеміда»

Навесні 2019 року NASA анонсувало проект місячної програми «Артеміда», яка складатиметься з трьох етапів. Перший – передбачає безпілотний політ встановленого на ракету SLS корабля Orion навколо Місяця та його повернення на Землю. Другий – обліт природного супутника Землі з екіпажем на борту. На третьому етапі місії NASA розраховує здійснити висадку астронавтів на Місяць у 2024 році, а потім відправити їх до Марса орієнтовно в середині 2030-х років.

У разі успішної реалізації програми це буде друга місячна прогулянка через півстоліття (астронавт Харрісон Шмітт пробув на Місяці 75 годин 1 хвилину в 1972 році).

Однак програма «Артеміда» відстає від графіку на три роки та перевищує запланований бюджет майже на 3 мільярди доларів.

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Автор: Катерина Шварц