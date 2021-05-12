Зроблено це буде в рамках реалізації нової космічної програми на 2021-2025 роки.

Державне космічне агентство України в рамках реалізації нової космічної програми на 2021-2025 роки планує запустити в космос сім супутників.

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Про це заявив голова ДКАУ Володимир Тафтай в інтерв'ю телеканалу "Перший Діловий».

«Стоять дуже амбітні цілі. Це - створення української супутникової групи. Крім «Січ-2-30», буде запущено ще шість супутників. Вони будуть орієнтовані на дистанційне зондування Землі, тобто, це буде фотографування поверхні Землі з космосу для цілей оборони, безпеки, економічної безпеки, використання корисних копалин, інших природних ресурсів, запобігання або раннє виявлення катастроф, пожеж, повеней», - сказав він.

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Автор: Дмитро Шварц