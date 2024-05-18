Жертвою пухнастих агресорів став рідкісний вид, який і так на межі вимирання.

Здичавілі коти вважаються одним із найпроблемніших інвазивних видів, який загрожує тисячам інших видів тварин у дикій природі. Нове підтвердження цьому представили кубинські фахівці, які звинуватили безпритульних кішок у масовому вбивстві дитинчат рідкісних крокодилів.

Як наголошується в статті, що вийшла нещодавно в журналі Herpetology Notes, крокодили виду Crocodylus rhombifer мешкають лише на кількох островах, що належать Кубі. За оцінками, в дикій природі їх залишилося близько 3000 особин.

Щоб врятувати вид від вимирання, цих крокодилів почали спеціально розводити в спеціальних розплідниках. Наприклад, ферма Zapata Swamp Crocodile Breeding Farm щорічно випускає в дику природу близько 500 молодих крокодильчиків.

Відео дня

Але восени 2022 року на фермі сталася справжня різанина, в якій загинули 145 чотиримісячних крокодилів. Персонал запідозрив у злочині здичавілих кішок, яких раніше сюди завезли для боротьби з мишами.

Недоїдені рештки крокодильчиків було знайдено поруч із місцями утримання молодняка і всередині вольєрів. На причетність кішок вказували характерні сліди на землі та клаптики шерсті на захисній сітці. Як зазначають автори публікації, це перший зареєстрований випадок винищення кубинських крокодилів здичавілими кішками.

Після того, що сталося, крокодилам забезпечили додаткові заходи безпеки, а щоб виявити злочинця, на фермі встановили фотопастку. Незабаром вона дійсно зафіксувала візит кішки до вольєра, де раніше містився крокодилячий молодняк. Однак на фермі порахували, що в реальності кішок було більше, оскільки одному коту не під силу з'їсти стільки крокодилів.

Тоді на фермі поставили нелетальні пастки на котів, у які зрештою вдалося спіймати сімох пухнастих злочинців. Їх депортували подалі від ферми.

У коментарі виданню Live Science вчені зазначили, що коти навряд чи можуть знищити кубинських крокодилів. Масова різанина на фермі стала можливою тільки тому, що крокодилят там тримали в закритих вольєрах, куди кішки могли легко проникнути. У природних умовах подібні напади малоймовірні.

Проблема інвазивних видів тварин і рослин

Як писав УНІАН, інвазивні види подорожують світом із "безпрецедентною швидкістю". За оцінками вчених, шкода світовій економіці від їхнього поширення становить щонайменше 423 мільярди доларів на рік. Ця цифра збільшується в чотири рази кожне десятиліття, починаючи з 1970 року. Утім експерти припускають, що насправді це лише "верхівка айсберга".

Яскравим прикладом такого інвазивного виду є азіатські шершні, які сьогодні активно знищують популяцію медоносних бджіл у Західній Європі. Депутати Європарламенту, які представляють Італію, закликали Єврокомісію вжити заходів для протидії цій загрозі, оскільки бджільництво опинилося на межі руйнування.

Вас також можуть зацікавити новини: