Став відомий лауреат Нобелівської премії з фізики 2026 року

Ученого нагородили за внесок у діяльність нейтринної обсерваторії IceCube.

Нобелівську премію з фізики 2026 року присудили науковцю Френсісу Гальзену. Про це стало відомо із сайту комітету.

Ученого нагородили "за вирішальний внесок у діяльність нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття нейтрино високих енергій астрофізичного походження".

"Френсіс Гальзен заклав основу для абсолютно нового типу астрономії. Його ідея полягала у використанні льоду в Антарктиці на Південному полюсі для виявлення загадкових частинок, відомих як нейтрино. Результатом стала нейтринна обсерваторія IceCube, яка дає змогу відстежувати нейтрино, що походять із віддалених куточків космосу", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що дані про взаємодію нейтрино, які безперервно збирає IceCube, "нададуть дослідникам нові знання про бурхливі умови, в яких можуть утворюватися високоенергетичні нейтрино, і навіть можуть розкрити раніше невідомі космічні явища".

"Френсіс Гальзен очолив міжнародну команду дослідників та інженерів, які надали нам фантастичний інструмент. Його наполегливість та наукове бачення проклали шлях для нового виду астрономії", - каже Марк Пірс, голова Нобелівського комітету з фізики.

Нобелівська премія-2025

Як повідомляв УНІАН, у 2025 році лауреатами Нобелівської премії з фізики стали Джон Кларк, Мішель Х. Деворе та Джон М. Мартініс "за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному ланцюзі".

У Нобелівському комітеті підкреслювали, що премія з фізики 2025 року відкрила можливості для розроблення наступного покоління квантових технологій, включно із квантовою криптографією, квантовими комп'ютерами і квантовими датчиками.

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