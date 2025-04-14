Це сталося близько 35 років тому.

В одному з документів, розміщених на сайті ЦРУ, йдеться про атаку НЛО на радянські війська в період між 1989 і 1990 роками. Це було "відповіддю" на збиття радянськими солдатами непізнаного літаючого об'єкта, що пролітав над військовою базою.

Згідно зі звітом, "п'ять невеликих гуманоїдів із великими головами і чорними очима" вийшли з НЛО, що розбився, злилися в єдиний об'єкт і почали видавати гучний гул, перетворивши майже всіх солдатів на кам'яні статуї - вціліли тільки двоє, пише Fox News.

"Якщо архів КДБ відповідає дійсності, це надзвичайно загрозливий випадок. У прибульців є такі технології та озброєння, які виходять за рамки всіх наших припущень. Вони можуть постояти за себе в разі нападу", - йдеться в цитаті неназваного представника ЦРУ.

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Згідно з документом, розвідка США отримала відомості про "низьколітаючий корабель у формі тарілки", помічений над радянським підрозділом під час навчань, по якому "з невідомих причин" солдати випустили зенітну ракету, збивши його недалеко від військової бази.

Свідки стверджують, що 23 солдати раптово "перетворилися на кам'яні стовпи". Двоє, які перебували в тіні, нібито вижили, оскільки не зазнали впливу світла повністю. Крім того, офіційні особи пишуть, що останки "скам'янілих солдатів" і уламки НЛО доправили до секретного науково-дослідного центру під Москвою, де було встановлено, що молекулярна структура солдатів відповідає вапняку.

Вчені припустили, що причиною стало "джерело енергії", невідоме людині. ЦРУ відмовилося коментувати цю інформацію. ЗМІ пише, що при цьому колишній агент ЦРУ Майк Бейкер скептично ставиться до викладених у звіті незвичайних тверджень.

"Якщо інцидент дійсно був, незалежно від його природи, то оригінальний звіт напевно сильно відрізняється від того, що ми бачимо зараз - після п'яти, шести, семи переказів", - сказав він.

Інші новини про НЛО

Раніше УНІАН повідомляв, що Офіс Пентагону з НЛО отримав понад 700 повідомлень за рік. Зазначається, що тільки 118 випадків приписали повітряним кулькам, птахам і безпілотникам, тоді як ще сотні - стоять у черзі на перевірку.

Крім того, з'явилося зображення загадкового об'єкта, збитого винищувачем F-22 2023 року. Це був один із трьох повітряних об'єктів, що були збиті над Аляскою, Юконом і озером Гурон між 10 і 12 лютого минулого року.

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