В регіоні можливі землетруси та невеликі виверження, кажуть дослідники.

Дослідники з Каліфорнійського технологічного інституту (CIT) фіксують "неспокійну" поведінку супервулкана Лонг-Веллі в східній Каліфорнії. Востаннє цей вулкан вибухав приблизно 100 000 років тому, викинувши перед цим достатньо попелу, щоб поховати сучасне місто Лос-Анджелес, пише Science Alert.

Сьогодні вулкан Лонг-Веллі перебуває у відносно млявому стані, але там не все спокійно. Наприкінці 1970-х рої землетрусів почали виходити з кальдери – западини, яка знаходиться на вершині похованого вулкана.

Дослідники з CIT з’ясували, що ця діяльність всередині супервулкана викликана його охолодженням, а не нагріванням. Ефект кипіння, що спостерігається там, на думку вчених, може "спричинити спостережувану деформацію поверхні та сейсмічність". Це не так небезпечно, як активне виверження вулкана, під час котрого магма з вулкана силою піднімається у верхні шари кори і виходить назовні.

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"Ми не думаємо, що регіону варто готуватися до нового супервулканічного виверження, але процес охолодження може звільнити достатньо газу та рідини, щоб викликати землетруси та невеликі виверження. Наприклад, у травні 1980 року тільки в цьому регіоні було чотири землетруси магнітудою 6", – каже геофізик Чжунвен Чжань.

Висновки команди ґрунтуються на даних, зібраних із 100-кілометрової ділянки оптоволоконного кабелю за допомогою розподіленого акустичного зондування.

Протягом півтора років дослідники Каліфорнійського технологічного інституту використовували спеціальну систему, аби вивчити понад 2 000 сейсмічних подій в регіоні, багато з яких люди не відчували на поверхні. Потім ці дані були підключені до алгоритму машинного навчання. Дослідники зазначають, що це перший випадок, коли мережа глибоко розподілених акустичних датчиків виявила динаміку всередині Землі.

В Італії сталися землетруси на супервулкані

У вересні провідний вулканолог попередив, що масова евакуація може знадобитися в Італії (поблизу Неаполя), де розташований супервулкан, що за останній час пережив сотні невеликих землетрусів.

Наприкінці місяця в цьому районі стався черговий землетрус магнітудою 4,2 стався. Це був найсильніший поштовх за 40 років.

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