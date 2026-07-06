У Сатурна раптом стало 285 супутників, хоча нових він не отримував: як це сталося

Справа в тому, що астрономи навчилися бачити те, що й так було поруч.

Ще кілька років тому у Сатурна налічувалося 83 супутники. Потім астрономи придивилися уважніше, почали знаходити їх десятками за раз, і до 2026 року їхня кількість сягнула 285 – настільки багато, що тепер у Сатурна майже втричі більше підтверджених супутників, ніж у Юпітера.

Планета не набула нових супутників раптово. Ми просто стали набагато краще бачити ті, що вже були, пише The Space Daily.

Про це варто сказати відразу, бо стрімке зростання їхньої кількості може створити хибне враження. Це історія про відкриття, а не про зміни самого Сатурна.

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Як кількість різко зросла

Довгий час кількість супутників Сатурна зростала повільно, залишаючись у межах кількох десятків. На початку 2020-х років вона становила близько 83, а Юпітер залишався чемпіоном Сонячної системи.

Потім усе почало змінюватися стрибками. У травні 2023 року астрономи одразу оголосили про понад 60 нових супутників Сатурна, збільшивши загальну кількість до понад 145 і вперше вивівши Сатурн на перше місце, випередивши Юпітер.

У березні 2025 року відбувся набагато більший улов: 128 супутників, оголошених одним махом, збільшили загальну кількість до 274. Ще одна партія в березні 2026 року збільшила їхню кількість до 285. Число не стільки плавно зростало, скільки робило великі стрибки щоразу, коли оброблявся новий огляд.

Чому більш пильний погляд виявив так багато

Супутники, що стоять за цим сплеском, анітрохи не схожі на величезні округлі світи, які люди собі уявляють. Це крихітні, тьмяні тіла, часто всього кілька кілометрів у діаметрі, що кружляють на далеких орбітах далеко від планети. Їх надзвичайно важко помітити – саме тому вони так довго залишалися невидимими.

Щоб їх знайти, потрібні великі телескопи та хитрий прийом. Астрономи роблять безліч знімків області навколо Сатурна, потім злегка зміщують кожне зображення, щоб відстежити очікуваний рух ймовірного супутника, і складають їх разом.

Тьмяний об’єкт, який загубився б у шумі будь-якого окремого кадру, накопичується знімок за знімком, доки не проявиться. Саме цей метод, застосований за допомогою таких інструментів, як Канадсько-франко-гавайський телескоп, вивів із темряви цілий рой тьмяних супутників.

Потім їхні орбіти відстежуються, а відкриття підтверджуються Центром малих планет – органом, що веде офіційний облік.

Що являють собою ці супутники

Майже всі новоприбулі – це те, що астрономи називають нерегулярними супутниками: невеликі тіла на далеких, нахилених і часто зворотних орбітах, зовсім не схожих на акуратні кругові траєкторії великих супутників. Швидше за все, вони були захоплені дуже давно, а не сформувалися разом із планетою.

Показово, що багато з них об’єднуються в сімейства – групи супутників зі схожими орбітами. Цей візерунок – відбиток давніх зіткнень. Схоже, що більший захоплений супутник у далекому минулому був зруйнований, залишивши після себе розсіяні уламки, які досі рухаються разом.

Вражаючий улов дрібних супутників Сатурна – значною мірою уламки тих давніх зіткнень. Це реальна риса історії планети, а не просто примха підрахунку.

Що взагалі вважається супутником

Ось нюанс, який приховує гучну цифру. Офіційного мінімального розміру для супутника не існує, тому брила породи завширшки в кілька кілометрів зараховується нарівні з гігантським супутником Титаном.

Загальна кількість супутників Сатурна – це перелік усього, що, за підтвердженими даними, обертається навколо нього, а не рейтинг великих світів.

Почасти саме тому цифра може так різко зростати. Це також означає, що порівняння між планетами слід трактувати обережно. Відрив Сатурна від Юпітера є реальним, але частково відображає те, яку планету було досліджено глибше, та особливу історію зіткнень кожної з них, а не глибинну істину про те, яка з них "багатша" на супутники.

Варто також зазначити, що ці підраховані супутники відокремлені від незліченних крижаних брил, з яких складаються кільця Сатурна, – вони до загальної кількості не включені.

Сатурн проти Юпітера

Юпітер теж не стояв на місці. Його власний рахунок зріс завдяки новим відкриттям, сягнувши близько 100 після останніх доповнень. Але 285 у Сатурна тепер майже втричі перевищують цю цифру.

Більшу частину космічної ери Юпітер вважався королем супутників Сонячної системи, а за кілька років Сатурн із великим відривом забрав корону.

Обидва показники все ще зростають, і їхній порядок відображає стан оглядів не менше, ніж будь-що інше. Якби околиці Юпітера прочесали тими ж глибокими методами, його число, ймовірно, теж зросло б.

За чим слідкувати

Підрахунок не завершено. Окрім підтверджених 285, поблизу Сатурна, за наявними даними, помічено ще сотні об’єктів-кандидатів – побачених лише один раз і які все ще очікують на достатню кількість спостережень, щоб визначити їхні орбіти та офіційно визнати.

Їхня кількість майже напевно продовжуватиме зростати – як у Сатурна, так і в інших планет-гігантів, у міру вдосконалення телескопів і методів.

Більш цікава наука криється в цих родинах уламків, які зберігають пам’ять про зіткнення, що перетворювали зовнішню частину Сонячної системи протягом мільярдів років. Сама цифра – по суті лише заголовок для чогось тихішого й кориснішого: Сатурн не набув супутників у 2020-х. Ми нарешті почали їх рахувати.

Раніше УНІАН повідомляв, що крім Місяця, у Землі є ще один природний супутник, але він не зовсім справжній.

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