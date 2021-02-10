Також Туреччина планує в рамках міжнародного співробітництва побудувати космодром.

Туреччина в рамках розвитку космічної галузі планує до 2023 року відправити на Місяць космічний апарат, який приземлиться на ньому.

Читайте такожКитайський апарат успішно доставивши на Землю місячний грунт (відео)Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час представлення національної космічної програми, передає "Інтерфакс" з посиланням на видання" Сабах"

"Наша головна і найважливіша мета за національною космічною програмою це вперше дістатися до місяця на 100-ту річницю заснування нашої республіки", - заявив він.

Крім цього, країна має намір в рамках міжнародного співробітництва побудувати космодром. Фінальною метою програми є відправка громадянина Туреччини в космос.

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Автор: УНІАН