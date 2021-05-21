Кнопка отримання синьої галочки з'явиться у всіх користувачів протягом декількох тижнів.

Соціальна мережа Twitter повернула програму верифікації акаунтів, яку скасували в 2017 році.

Всі користувачі соцмережі протягом наступних кількох тижнів почнуть бачити новий інструмент для верифікації прямо в розділі налаштувань облікового запису, повідомляє сайт компанії.

Як буде проходити процес верифікації користувачів

Щоб отримати синю галочку, аккаунт повинен відповідати одній з шести категорій: відноситись до держави, бренду, ЗМІ, до розважальної або спортивної організації, активістів або інфлюенсерам. Наприкінці 2021 року Twitter планує розширити список.

Також обліковий запис повинен бути повним (ім'я профілю, аватарка, підтверджена адреса електронної пошти або номер телефону). Він повинен бути активним останні півроку і дотримуватися правил Twitter.

Користувачі зможуть залишити заявку на вкладці "Налаштування облікового запису", кнопка з'явиться у всіх протягом декількох тижнів. Після цього Twitter відповість по електронній пошті: це може зайняти від декількох днів до тижнів залежно від завантаження.

Якщо заявка буде схвалена, профіль автоматично отримає синю галочку. У разі негативної відповіді користувач може повторно подати заявку через 30 днів після отримання рішення.

Що було раніше

Twitter призупинила верифікацію акаунтів в 2017 році. Компанія заявила, що перегляне систему: багато хто розглядав галочку як знак схвалення, тоді як вона просто підтверджувала особистість.

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Автор: Олег Давигора