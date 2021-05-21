Соціальна мережа Twitter повернула програму верифікації акаунтів, яку скасували в 2017 році.
Всі користувачі соцмережі протягом наступних кількох тижнів почнуть бачити новий інструмент для верифікації прямо в розділі налаштувань облікового запису, повідомляє сайт компанії.
Як буде проходити процес верифікації користувачів
- Щоб отримати синю галочку, аккаунт повинен відповідати одній з шести категорій: відноситись до держави, бренду, ЗМІ, до розважальної або спортивної організації, активістів або інфлюенсерам. Наприкінці 2021 року Twitter планує розширити список.
- Також обліковий запис повинен бути повним (ім'я профілю, аватарка, підтверджена адреса електронної пошти або номер телефону). Він повинен бути активним останні півроку і дотримуватися правил Twitter.
- Користувачі зможуть залишити заявку на вкладці "Налаштування облікового запису", кнопка з'явиться у всіх протягом декількох тижнів. Після цього Twitter відповість по електронній пошті: це може зайняти від декількох днів до тижнів залежно від завантаження.
- Якщо заявка буде схвалена, профіль автоматично отримає синю галочку. У разі негативної відповіді користувач може повторно подати заявку через 30 днів після отримання рішення.
Що було раніше
Twitter призупинила верифікацію акаунтів в 2017 році. Компанія заявила, що перегляне систему: багато хто розглядав галочку як знак схвалення, тоді як вона просто підтверджувала особистість.
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