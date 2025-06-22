Коли справа стосується виняткового зору, вибрати явного переможця складніше, ніж ви думаєте.

Уявіть собі, що ви червонохвостий яструб, що ширяє в небі. Ви скануєте землю в пошуках наступної здобичі. На сотні метрів нижче ви помічаєте білку. Шерсть допомагає їй зливатися з навколишнім середовищем, але таке маскування безсиле перед вашим гострим зором.

Хижі птахи - такі як яструби, орли та соколи - славляться своєю надфокусованою зоровою здатністю. Але чи справді саме вони - чемпіони серед тварин, чи в когось зір ще крутіший? Однозначної відповіді немає, пише Live Science.

Яка тварина має найкращий зір

Натомість є яскраві приклади відмінного зору.

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Професор біологічних наук в Університеті Пердью Естебан Фернандес-Хурісік пояснює, що з еволюційного погляду розвиток просунутої зорової системи надзвичайно енерговитратний. Очі - це частина нервової системи, а вона потребує багато енергії. Тому еволюція "підганяє" зір під конкретні потреби середовища та поведінки тварини.

Яструби, орли і соколи мають заслужену репутацію володарів чудового зору. Ці птахи повинні помічати здобич з величезних відстаней - іноді навіть за кілька кілометрів. Їхній зір пристосований до надвисокої роздільної здатності.

За словами професора біологічних наук в Університеті Меріленда Томаса Кроніна, зір хижих птахів у 3-5 разів більш деталізований, ніж у людини. Мати "орлине око" - все одно що дивитися на світ через бінокль.

У них дві ключові адаптивні переваги:

У них очі більші відносно розміру тіла.

У них більше фоторецепторів - спеціалізованих клітин сітківки, що вловлюють світло.

Усе це дає змогу хижакам розпізнавати здобич із неймовірних відстаней.

Якщо говорити про колірний зір, то тут беззаперечний чемпіон - рак-богомол. Ці морські істоти, що мешкають у прибережних водах, здатні бачити такі кольори, які людина навіть не може собі уявити.

Для розуміння: у людини є три типи фоторецепторів, що відповідають за сприйняття червоного, зеленого і синього. У багатьох хребетних - чотири, а отже, у них кращий колірний зір, ніж у нас.

"Більшість тварин бачать кольори краще, ніж ми", - каже професор Університету Квінсленда, фахівець з будови очей морських тварин Джастін Маршалл.

У раків-богомолів - 12 типів колірних фоторецепторів. Деякі з них чутливі до ультрафіолетового світла. Також вони вміють розпізнавати поляризацію світла - особливість, пов'язана з тим, як сонячні промені розсіюються в атмосфері. Однак учені до кінця не розуміють, як мозок раку-богомола обробляє цю лавину даних. Можливо, він не розпізнає кожен колір окремо, а фіксує унікальні колірні комбінації та шаблони.

Найшвидша реакція зору належить комахам. Хоча нам здається, що зір - це безперервний потік "візуальної інформації", насправді є межа тому, скільки мозок може обробити за секунду.

У людини це близько 60 кадрів на секунду. Але в комах цей показник значно вищий - сотні кадрів на секунду. Саме тому світло від флуоресцентних ламп, яке здається нам постійним, для них - як стробоскоп.

Ця блискавична швидкість сприйняття - причина, через яку так складно зловити муху: вона буквально помічає наш рух раніше, ніж ми його завершимо. Їхня перевага - у крихітному тілі: сигнал від очей до мозку йде дуже коротким шляхом, а отже, обробляється швидше.

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