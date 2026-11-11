У масштабному похованні віком 2000 років знайшли унікальні скарби

Археологи завершили чотирирічні розкопки цього монументального об’єкта.

У степах східної Монголії, де виявили останки нового виду динозаврів, один із представників хуннської еліти, що жив близько 2000 років тому, був удостоєний виняткового поховання. Про це пише arkeonews.

Для створення гробниці робітники викопали котлован глибиною 14,5 метра, уклали дев’ять шарів каменю та розмістили навколо дерев’яної труни цінні предмети. Археологи завершили чотирирічні розкопки цього монументального об’єкта.

Серед 413 знахідок - скляна посудина, імовірно римського походження; вироби з нефриту, що відображають китайські похоронні традиції; а також срібні прикраси, подібні до тих, що зустрічаються на Корейському півострові. Все це свідчить про те, що хунни були включені до широкої мережі культурного обміну.

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Цікаво, що спостерігається разюча невідповідність між загальним розміром гробниці та її центральною похоронною камерою. Незважаючи на те, що довжина всієї споруди становить близько 73 метрів, центральна частина для поховання невелика порівняно з аналогічними гробницями хуннів. Дослідники вважають, що ця особливість може бути пов’язана із соціальними змінами, що відбувалися в період, коли політична могутність хуннів йшла на спад.

Дослідники підготували детальну документацію щодо артефактів та архітектури цього об’єкта, який на сьогодні є найбільшою з усіх коли-небудь виявлених у Монголії хуннських гробниць.

Хунну (яких часто називають азіатськими гуннами) створили потужну степову імперію з центром на території сучасної Монголії. Починаючи з III століття до н. е., вони контролювали великі простори монгольських степів. Хунну вели війни з китайською династією Хань, але водночас підтримували з нею дипломатичні та економічні відносини.

Важливо, що, оскільки хунни залишили після себе вкрай мало письмових свідчень, археологи значною мірою спираються на дані, отримані під час вивчення поховань. Монументальна споруда в Дуурліг-Нарсі має надзвичайно важливе значення для розуміння того, як еліта цього суспільства демонструвала свій статус і проводила похоронні ритуали.

З урахуванням вхідного коридору, розташованого з південного боку, загальна довжина гробниці становить близько 73 метрів. Будівельники виймали ґрунт уступами, а потім зміцнили споруду дев’ятьма окремими шарами кам’яної засипки. Щоб дістатися до дерев’яної похоронної камери, розташованої в центрі, археологи, які проводили розкопки, видалили ці шари.

Римське скло, китайський нефрит та прикраси

Серед 413 знахідок одним із найвизначніших предметів є прозора скляна посудина з ручкою. Дослідники припускають, що його могли виготовити на території Римської імперії: однак, оскільки точне місце виробництва поки що не встановлено, планується провести хімічний аналіз складу скла. У статті зазначено:

"Археологи також виявили 15 нефритових виробів, складених на дні труни. Ці предмети нагадують диски "бі", що використовувалися в похоронних обрядах китайської династії Хань. На відміну від традиційних круглих дисків, ці вироби мають неправильну форму і відрізняються високою деталізацією декору. Подібні відмінності вказують на те, що суспільство хунну переосмислило китайські похоронні традиції відповідно до власних культурних уподобань".

Срібні прикраси для кінської упряжі привернули увагу дослідників до Корейського півострова. Ці предмети, виконані з тонких срібних пластин і мають форму гарбуза-горлянки, схожі на знахідки з гробниць періоду Лелан, виявлені в околицях Пхеньяну.

У деяких прикрасах із Дурліг-Нарса майстри розмістили червоні та сині матеріали разом із золотою фольгою під шаром гірського кришталю. Завдяки такій техніці світло проходить крізь прозорий кристал, роблячи видимими кольори, розташовані під ним. Дослідники відзначили використання аналогічного прийому в круглих золотих прикрасах і підкреслили, що подібний декоративний стиль зустрічається в похованнях хунну вперше.

Зазначається, що ці знахідки свідчать про те, що еліта хунну була ознайомлена з традиціями матеріальної культури, які розвивалися в різних регіонах Євразії. Втім, точні шляхи, якими ці предмети потрапили до Монголії, залишаються неясними. У їхньому поширенні могли відігравати роль торговельні зв’язки, дипломатичні дари або посередництво інших народів.

Грандіозна гробниця з невеликою похоронною камерою

Монументальні розміри споруди та наявність у ній цінних предметів вказують на те, що тут було поховано людину високого соціального статусу. Прямо над центральною частиною поховання археологи виявили покритий лаком візок. Настільки розкішні предмети свідчать про те, що еліта хунну прагнула підкреслити своє становище в суспільстві навіть у похоронних церемоніях. Видання пише:

"Проте внутрішня архітектура гробниці не цілком відповідає відомим аналогам. У центрі споруди дослідники виявили дві вкладені одна в одну дерев’яні похоронні камери, всередині яких знаходилася одна труна. Хоча загальна глибина споруди становить приблизно 14,5 метра, деякі гробниці хунну подібного розміру в центральній частині Монголії сягають глибини 22 метрів".

У 2019 році на тому ж кладовищі дослідники виявили поховання, що мають схожі характеристики. Це дозволяє припустити, що наявність невеликої центральної похоронної камери - особливість, властива не лише цій конкретній гробниці.

Гробниця в Дурліг-Нарсі датується кінцем I або II століття н. е. У цей період політична влада гунів зазнала значних змін. На думку дослідницької групи, відмінності в архітектурі гробниць можуть відображати ці трансформації, однак для встановлення прямого зв’язку між ними потрібні додаткові докази.

Аналіз ДНК для встановлення особи похованого

Особа власника монументальної гробниці залишається невідомою. Археологи виявили в саркофазі зуби та фрагменти волосся, які були відібрані як зразки для подальшого аналізу ДНК. Дослідники розраховують визначити біологічну стать і вік людини, а також можливі родинні зв’язки з людьми, похованими в сусідніх могилах.

Національний музей Кореї бере участь в археологічних дослідженнях у Монголії вже близько 30 років. Проєкт "Дуурліг Нарс" є одним із завершальних етапів цього довгострокового наукового співробітництва між двома країнами.

Наступний етап досліджень може пролити світло як на особу похованого в гробниці, так і на походження знайдених там цінних предметів.

Новини археології

Понад 4000 років ім’я єгипетської цариці спочивало в пісках, викарбуване на обеліску, який колись впав біля входу до зруйнованого храму, але ніхто не знав, ким вона була.

Розгадка почала прояснюватися у 2010 році в Саккарі - великому некрополі на південь від Каїра. Група дослідників під керівництвом єгиптолога Захі Хавасса виявила невелику піраміду поруч із пірамідою фараона Теті, першого правителя Шостої династії Єгипту. Було очевидно, що це гробниця представниці царської родини, однак виникла проблема: усередині не було нічого, що допомогло б встановити її особу.

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