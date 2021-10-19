Фахівці кажуть, ця знахідка просто неймовірне везіння. Помітили його випадково, коли вчили молодих дайверів пірнати.

Недалеко від ізраїльського міста Хайфа на дні Середземного моря ізраїльські водолази знайшли меч хрестоносців, якому майже тисяча років.

Фахівці кажуть, що така знахідка просто неймовірне везіння. Помітили меч випадково, коли вчили молодих дайверів пірнати. І саме один з них звернув увагу на меч. Його довжина близько метра. Зараз він весь покритий товстим шаром піску і мушлів.

Читайте такожПо-багатому: в Єврусалимі під час розкопок натрапили на стародавній унітаз, йому 2700 років (фото, відео)Вчені сподіваються, що під цим шаром ховаються емблеми і можливо навіть ім'я власника. Обіцяють після всіх досліджень виставити меч на огляд публіки в місцевому музеї, йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляв УНІАН, у січні ізраїльські археологи виявили у долині Тімна неподалік від Ейлата фрагмент тканини, пофарбований в характерний пурпурний колір, який відноситься до першого тисячоліття до н.е., точніше, до часу завоювання біблійним царем Давидом Ідумейського царства.

Цей крихітний обривок тканини залізного століття був пофарбований в так званий королівський пурпур. Так називався дуже стійкий і дорогий барвник, він цінувався на вагу золота і асоціювався з вищою знаттю і священнослужителями. За словами фахівця з античних часів доктора Наами Сукенік, це найраніший відомий зразок такої тканини у всьому Південному Леванті.

Автор: Ірина Погоріла