За словами фахівця з античних часів доктора Наами Сукенік, це найраніший відомий зразок такої тканини у всьому Південному Леванті.

Ізраїльські археологи виявили в долині Тімна неподалік від Ейлата фрагмент тканини, пофарбований в характерний пурпурний колір і відноситься до першого тисячоліття до н.е., точніше, до часу завоювання біблійним царем Давидом Ідумейського царства.

Читайте такожУ Туреччині розкопали храм Афродіти, якому 2500 років (фото)Цей крихітний обривок тканини залізного століття був пофарбований в так званий королівський пурпур. Так називався дуже стійкий і дорогий барвник, він цінувався на вагу золота і асоціювався з вищою знаттю і священнослужителями, передає Бі-бі-сі.

За словами фахівця з античних часів доктора Наами Сукенік, це найраніший відомий зразок такої тканини у всьому Південному Леванті.

До цього були відомі лише зразки королівського пурпуру часів Римської імперії, тобто щонайменше на тисячу років молодше.

Своїм пурпуровим кольором тканина була зобов'язана трьом видам молюсків, що мешкають в Середземному морі. У Тімні, недалеко від Червоного моря, розташовувалися знамениті мідні Копальні царя Соломона, і тканину доставили туди за сотні кілометрів, що, судячи з усього, лише додало їй вартості, а її власнику - престижу.

"Чудовий відтінок, той факт, що фарба не линяє, і складності з видобутком барвника, який зустрічається в незначних кількостях в раковинах живих морських равликів, все це сильно підвищувало вартість такої фарби, яка часто цінувалася навіть вище золота, - пояснює доктор Сукенік. - Думаю, якби ми мали можливість заглянути в гардероб царя Давида або Соломона, ми напевно виявили б там одяг кольору королівського пурпура".

Долина Тімна відома в першу чергу своїми мідними копалинами, які почали розроблятися ще в п'ятому тисячолітті до н.е. і тривали до раннього ісламського періоду.

Але Тімна, розташована в глибині Аравійської пустелі, до того ж відрізняється дуже сухим кліматом, який сприяє відмінному збереженню органіки. Так, в печерах Іудеї і в районі фортеці Масада було зроблено чимало знахідок римської епохи, включаючи вироби зі шкіри та текстилю. І все ж настільки давня знахідка дуже здивувала вчених.

"Для королівського пурпуру це дуже ранній період і дуже дивне місце, - вважає керівник розкопок, професор Тель-Авівського університету Ерец Бен-Юсеф. - Ми виявили його в глибині пустелі, де такі цінні тканини зазвичай не в ходу".

За словами професора, ця знахідка представляє в Новому Світі життя кочових народів на зорі становлення таких царств як Ідумейське, Моавітське і Аммонітянське.

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Автор: УНІАН